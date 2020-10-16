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11:32 (мск), источник: Новости Mail.ru

Опубликованы лучшие фотографии микромира

Они помогают делать научные открытия.

20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

Престижный конкурс Nikon Small World Photomicrography опубликовал лучшие фотографии живых существ, сделанные с помощью микроскопа или мощного макрообъектива.

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Победителем 46-го по счету состязания стал снимок молодой рыбки данио-рерио, на котором видны чешуя, кости и лимфатические сосуды (оранжевый цвет на фото). Автор работы, американский фотограф Дэниел Кастранова, сделал 350 снимков данио, а затем объединил их в один.

«Эта фотография особенно важна, потому что она была сделана в рамках научной работы по визуализации и помогла команде Кастрановы сделать революционное открытие: у рыбок данио внутри черепа есть лимфатические сосуды, которые ранее считались встречающимися только у млекопитающих», — комментируют в жюри.

Это открытие поможет ускорить исследования, связанные с лечением заболевания человеческого мозга, включая рак и болезнь Альцгеймера, считают эксперты.

Анна Лысенко

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