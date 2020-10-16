11:32 (мск), источник: Новости Mail.ru
Опубликованы лучшие фотографии микромира
Они помогают делать научные открытия.
Престижный конкурс Nikon Small World Photomicrography опубликовал лучшие фотографии живых существ, сделанные с помощью микроскопа или мощного макрообъектива.
Победителем 46-го по счету состязания стал снимок молодой рыбки
«Эта фотография особенно важна, потому что она была сделана в рамках научной работы по визуализации и помогла команде Кастрановы сделать революционное открытие: у рыбок данио внутри черепа есть лимфатические сосуды, которые ранее считались встречающимися только у млекопитающих», — комментируют в жюри.
Это открытие поможет ускорить исследования, связанные с лечением заболевания человеческого мозга, включая рак и болезнь Альцгеймера, считают эксперты.
Анна Лысенко