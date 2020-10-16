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11:34 (мск), источник: N + 1

Ученые выступили против идеи коллективного иммунитета к COVID-19

У нее нет научных оснований.

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Источник: Агентство «Москва»

Уже более двух тысяч ученых подписали Меморандум Джона Сноу, призывающий отказаться от идеи развития коллективного иммунитета против COVID-19. По словам авторов меморандума, из-за стремления к коллективному иммунитету людей с низким риском осложнений от COVID-19 (молодые здоровые люди) ограничивают меньше, чтобы у них была возможность легко перенести болезнь и приобрести постинфекционный иммунитет. Однако у такого подхода «нет никаких научных доказательств», потому его использование может быть опасно для всего населения.

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Высокая контагиозность в сочетании с восприимчивостью организма к SARS-CoV-2 создает условия для его быстрого распространения. Уровень летальности от инфекции COVID-19 в несколько раз выше, чем от сезонного гриппа. По состоянию на 12 октября 2020 года ВОЗ зарегистрировала более 1 миллиона смертей от COVID-19 и, поскольку вторая волна пандемии уже затронула Европу, миру необходима четкая и научная информация о рисках заражения инфекцией и эффективных стратегиях борьбы с ними.

Уменьшение передачи вируса достигалось (и продолжает достигаться) с помощью физического дистанцирования, использования защитных масок, гигиены рук и дыхательных путей, а также путем избегания толпы и плохо проветриваемых помещений. Быстрое тестирование, отслеживание контактов и изоляция заболевших также играют важную роль в вопросе снижения передачи вируса.

Кроме того, правительства многих стран ввели запреты на многолюдные собрания, а чтобы исключить естественные скопления людей в транспорте и на рабочих местах, ввели ограничения на свободное перемещение.

Такие меры предотвращали перегруженность медицинских служб и позволяли выиграть время для создания систем реагирования на пандемию для подавления передачи инфекции после изоляции.

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Вторая волна пандемии привела к возобновлению интереса к явлению коллективного иммунитета, которое предполагает допущение крупных неконтролируемых вспышек заболевания среди населения с низким уровнем риска развития тяжелых осложнений при одновременной защите уязвимых групп населения. Сторонники этой концепции предполагают, что такие вспышки приведут к развитию постинфекционного популяционного иммунитета у населения с низким риском, что в конечном итоге позволит защитить уязвимую когорту.

Авторы меморандума заявляют, что это опасное заблуждение, не подкрепленное научными данными. Любую стратегию борьбы с пандемией, основанную на постинфекционном иммунитете против COVID-19, следует считать ошибочной. Нет никаких доказательств существования стойкого и активного иммунитета к SARS-CoV-2 после перенесенной инфекции. Неясно, как долго может существовать защитный иммунитет, и какова вероятность повторного заражения. Последнее становится особенно актуальным после сообщений о повторных заражениях COVID-19.

Кроме того, неконтролируемая передача инфекции среди молодых и здоровых людей чревата значительным риском увеличения заболеваемости и смертности среди всего населения.

Такой подход может вызвать дефицит рабочей силы и коллапс систем здравоохранения, которые не смогут оказывать неотложную и плановую медицинскую помощь.

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Ученые считают, что такая стратегия не положит конец пандемии COVID-19, а приведет лишь к повторным эпидемиям, как это было в случае с многочисленными инфекционными заболеваниями в довакцинальную эпоху. Такие эпидемии наложили бы неприемлемое бремя на экономику и работников здравоохранения, многие из которых погибли от COVID-19.

Поэтому в краткосрочной перспективе, вероятно, потребуются постоянные ограничения для сокращения передачи инфекции. Цель этих ограничений, считают авторы, состоит в эффективном подавлении распространении инфекции с помощью быстрого обнаружения и локализации вспышек болезни. Для успешного реагирования на такие вспышки необходима разработка систем поиска заболевших, их тестирования, отслеживания, изоляции и поддержки. Контроль распространения COVID-19 среди населения — это лучший способ защитить общество и экономику до тех пор, пока в гражданский оборот не поступят безопасные и эффективные вакцины.

Вячеслав Гоменюк

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