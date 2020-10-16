Офисы наращивают защиту от вирусов

Люди в возрасте от 30 до 60 лет работают в офисе — так можно сказать о большинстве заболевших коронавирусом в России. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Количество зараженных растет, однако как уточнили в Минздраве, 65% инфицированных переносят COVID-19 в легкой форме и лечатся дома. Одновременно койки для больных заканчиваются, а смертность увеличивается. 16 октября вновь побит рекорд. Достаточно ли мер безопасности в офисах? И каких мест там стоило бы избегать? Расскажут Яна Лубнина и Елена Иванова.
Правила работы в офисах Роспотребнадзор опубликовал еще в марте, когда пандемия только начиналась. Летом многие сотрудники вернулись на рабочие места, и меры стали особенно актуальны. В июле на проходной всем выдавали три маски и пару перчаток, а потом весь день следили за тем, чтобы сотрудники их не снимали, вспоминает москвичка Ася. На двухнедельный карантин отправляли всех, кто контактировал с заболевшими ОРВИ. Сейчас все изменилось. Часть сотрудников хоть и работает удаленно, но офис от этого безопаснее не стал, продолжает девушка: «Температуру ни у кого не измеряют, от перчаток, конечно же, все отказались. Все ходят по офису с расхлябанными масками, которые висят на одном ухе. Люди заболевают COVID-19. Тех, кто с ними контактировал, не отправляют на удаленку, они продолжают сидеть в офисе.
Кстати, пока московские власти не отчитывались о штрафах для офисов или их сотрудников. Однако заплатить за нарушения 300 тыс. руб. не хочет никто. В юридической фирме, где работает Евгений, температуру сотрудникам измеряют каждые два часа. Для этого в офисе есть медсестра. Сидеть за рабочим местом в маске и перчатках не требуют, но ходить по помещению советуют в средствах защиты. Основной акцент делают на социальной дистанции, говорит Евгений:
Рассадка изменилась. Раньше сотрудники сидели рядом друг с другом, сейчас — в шахматном порядке. Что касается социальной дистанции, я не уверен, что там 1,5 м, но полметра точно есть. Компания поставила перегородки между сотрудниками. По возможности людей пересадили в отдельные кабинеты.
Мэр Москвы Сергей Собянин 15 октября отчитался, что москвичи стали ответственнее — чаще носят маски и перчатки, по крайней мере, по сравнению с началом сентября. Правда, для тех, кто ежедневно работает с людьми, это стало проблемой. И дело не только в банальной усталости, иногда от этого страдает коммуникация, сетует зампред правления
В TWIGA Communication Group «Ъ FM» рассказали, что примерно 50% сотрудников продолжают работать в офисе, и пока случаев заражения не было. Если все прошли контроль температуры, пользуются санитайзерами и соблюдают дистанцию, то некоторые встречи проводятся без масок. Есть и специальные рекомендации по питанию, рассказала совладелец и
Опасения Роспотребнадзора по поводу офисов вполне обоснованны. Во многих помещениях нет хорошей вентиляции, их невозможно проветрить. Специальные устройства для обеззараживания воздуха также есть далеко не везде. Самые опасные места, где можно заразиться вирусом, — обычно на входе в офис, говорит врач Владимир Болибок: «Мы знаем, что коронавирусная инфекция лучше всего сохраняется на стекле, пластике и металле — это как раз двери, лифтовые площадки, сами лифты. Как правило, в них ни кондиционеров, ни специальной вентиляции нет. И как у нас народ себя ведет? Проходную прошел, маску и перчатки снял, все сбились кучу и поехали на лифте. Достаточно одного носителя вируса, чтобы все, кто ехал в лифте, заразились».
Как предполагают медики, рост случаев заболевания коронавирусом зависит не только от офисов. Сейчас без особых ограничений работают, например, МФЦ и госструктуры. Весной многие из них были закрыты для граждан. Другие собеседники «Ъ FM» видят в заявлении Анны Поповой и политический подтекст — якобы так позже будет проще объяснить новые ограничения работы бизнеса.