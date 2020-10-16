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13:19 (мск), источник: BBC News Русская служба

12-летний канадец на прогулке нашел скелет редкого динозавра

12-летний канадец Нейтан Рашкин во время похода в провинции Альберта нашел останки динозавра. Возраст найденных мальчиком костей оценивают в 69 миллионов лет.

Источник: NATURE CONSERVANCY OF CANADA

Юный палеонтолог-любитель обнаружил останки скелета, гуляя по заповеднику в пустошах Альберты вместе со своим отцом. В этом заповеднике уже не раз находили скелеты доисторических ящеров. В конце XIX века палеонтолог Джозеф Тайрелл даже нашел в пустошах Альберты нового для науки ящера, которого назвали Альбертозавром.

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Нейтан поделился с Би-би-си своими ощущениями от находки.

«Я даже не слишком волновался, хотя, наверное, должен был. Я просто был в шоке от того, что нашел настоящего динозавра», — рассказывает ребенок, который увлекался палеонтологией и древними животными с шести лет.

Так как останки защищены канадским законодательством, Нейтан и его отец сообщили о них в альбертский Королевский музей имени Тайрелла, эксперты которого полностью завершили раскопки скелета в четверг. В стене каньона нашли около 50 костей. Все они принадлежали одному и тому же ящеру, который погиб в возрасте трех-четырех лет.

Источник: NATURE CONSERVANCY OF CANADA
Ученые определили, что останки принадлежали гадрозавру, одному из так называемых «утконосых» динозавров, живших в меловой период.

В музее говорят, что находка имеет историческое значение, потому что динозавров из того временного периода за всю историю раскопок в Альберте было найдено сравнительно немного.

«Этот юный гадрозавр — очень важное открытие, потому что он жил во временной период, о котором нам очень мало известно. Мы почти не знаем, какие животные обитали тогда на территории Альберты. Находка, которую сделали Нейтан и Дион, поможет нам закрыть пробел в нашем понимании эволюции динозавров», — заявил представитель музея.

Вот так, по мнению ученых, могли выглядеть гадрозавры | Источник: Getty Images

Сам 12-летний археолог говорит, что находка на него повлияла.

«Раньше моим любимым динозавром, как у всех детей, был тираннозавр рекс», — поделился Нейтан с Би-би-си.

«Но теперь это абсолютно точно гадрозавр», — заявил он.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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