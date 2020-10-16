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18:08 (мск), источник: Ведомости

Песков объяснил ухудшение прогноза по убыли населения в России

Ухудшение прогноза по убыли населения в России, о котором ранее сообщило правительство, происходит из-за совпадения последствий двух «демографических ям» и нехватки пригодных к деторождению женщин, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник: AP 2020

По его словам, российские власти осведомлены о проблеме и не делают секрета из негативных трендов численности населения. «Почему население сокращается? По объективным причинам. Это совпадение двух демографических ям — яма Великой Отечественной войны и яма кончины Советского Союза, начала 90-х годов. Эти две ямы нас преследуют по всей нашей истории современной», — сказал Песков, добавив, что еще одной ключевой проблемой является нехватка способных к деторождению женщин.

У нас остро с вами мало женщин, которые могут рожать детей.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России

Он заверил, что одной из важнейших задач правительства является минимизировать сокращение населения, «а затем выйти на тренд роста», для этого, по его словам, принимаются все необходимые меры. «Эти меры хорошо известны, они крайне востребованы, и обязательно они дадут свой результат», — сказал Песков, отметив, что положительный эффект от их реализации тормозится внешними факторами, в частности, пандемией коронавируса.

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Пресс-секретарь президента также опроверг отсутствие эффекта от тех усилий по торможению сокращения населения и повышению рождаемости, которые принимались в предыдущие годы. «Они дают нужный результат. Любой специалист в области демографии и социологии вам объяснит, что, если бы не было поддержки, то темпы сокращения населения были бы ощутимо быстрее», — заключил он.

Ранее сегодня «Известия» сообщили, что в новой версии единого плана по достижению национальных целей до 2030 г., подготовленной правительством, прогноз по убыли населения в России ухудшился: в 2020 г. она составит 352 500 человек, в 2021 г. — на 290 000 человек, в то время как в предыдущей версии оценивалась в 2020 г. в 158 000 человек, в 2021 г. — на 81 500 человек. В целом, согласно новой оценке кабмина, Россия к 2024 г. потеряет около 1,2 млн человек. В документе планируется переломить тенденцию сокращения населения к 2030 г.

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