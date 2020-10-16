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14:49 (мск), источник: Коммерсантъ

Кремль обеспокоен «очень сильным» распространением коронавируса в России

Кремль обеспокоен статистикой распространения коронавируса в России, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, заболевание распространяется очень сильно, но ситуация находится под контролем. За последние сутки в России зафиксировано 15 150 новых случаев заражения коронавирусом — рекордный показатель за все время пандемии.

Коронавирус COVID-19
COVID-19: Новые случаи
Россия
Вся статистика
Источник: Reuters

«Действительно, в Кремле обеспокоены подобной статистикой. Мы видим, что эпидемия распространяется очень сильно. Именно поэтому принимаются весьма энергичные меры с тем, чтобы подвигнуть всех наших людей на соблюдение строгих мер предосторожности, которые достаточно длительное время мы не соблюдали, надо признать, — сказал Песков во время пресс-кола.— Ситуация находится под контролем, несмотря на такую печальную динамику». Он также сообщил, что контролируется и ситуация с коечным фондом, при необходимости оперативно создаются новые места.

Ранее Минздрав России сообщал, что заполненность коечного фонда для больных коронавирусной инфекции в стране достиг 90%. Согласно прогнозу Роспотребнадзора, рост числа подтвержденных диагнозов продлится «до первой декады ноября».

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