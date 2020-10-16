14:49 (мск), источник: Коммерсантъ
Кремль обеспокоен «очень сильным» распространением коронавируса в России
Кремль обеспокоен статистикой распространения коронавируса в России, сообщил журналистам
«Действительно, в Кремле обеспокоены подобной статистикой. Мы видим, что эпидемия распространяется очень сильно. Именно поэтому принимаются весьма энергичные меры с тем, чтобы подвигнуть всех наших людей на соблюдение строгих мер предосторожности, которые достаточно длительное время мы не соблюдали, надо признать, — сказал Песков во время
Ранее Минздрав России сообщал, что заполненность коечного фонда для больных коронавирусной инфекции в стране достиг 90%. Согласно прогнозу Роспотребнадзора, рост числа подтвержденных диагнозов продлится «до первой декады ноября».