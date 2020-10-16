16:12 (мск), источник: ТАСС
Чемпионат ArtMasters проведет открытое голосование за работы финалистов
В соревнованиях творческих компетенций принимают участие конкурсанты по 16 специальностям.
МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Национальный открытый чемпионат творческих компетенций ArtMasters проведет голосование за проекты финалистов по 16 специальностям на своем сайте для всех желающих, прошедших авторизацию. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в
«16 октября в 18:00 на официальном сайте Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters стартует голосование за работы финалистов по всем 16 компетенциям. Участники, набравшие наибольшее число голосов, получат приз зрительских симпатий. Голосование завершится 20 октября в 23:59 по московскому времени», — сказали в
«Но творчество — это не только высокий уровень мастерства, но и признание зрителей, то, как они реагируют на итоговый результат. Именно поэтому мы решили запустить голосование, в котором может принять участие каждый», — приводит его слова
Голосование будет проходить по всем 16 компетенциям, среди которых — «художник по гриму», «художник по костюмам», «сценарист компьютерных игр», «сценограф», «дизайнер смешанной реальности», «оператор механики сцены», «звукорежиссер», «композитор-аранжировщик» и другие. Участники чемпионата соревнуются в течение двух с половиной месяцев. В ходе первых двух этапов они прошли
В рамках финальных испытаний, которые завершились 15 октября 2020 года, участники представили свои проекты на разных площадках Москвы. Например, режиссеры монтажа и дизайнеры звука в
Чемпионат ArtMasters проходит при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства культуры Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации и правительства Москвы. Стратегический партнер — Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.