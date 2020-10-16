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16:12 (мск), источник: ТАСС

Чемпионат ArtMasters проведет открытое голосование за работы финалистов

В соревнованиях творческих компетенций принимают участие конкурсанты по 16 специальностям.

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Национальный открытый чемпионат творческих компетенций ArtMasters проведет голосование за проекты финалистов по 16 специальностям на своем сайте для всех желающих, прошедших авторизацию. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе чемпионата.

«16 октября в 18:00 на официальном сайте Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters стартует голосование за работы финалистов по всем 16 компетенциям. Участники, набравшие наибольшее число голосов, получат приз зрительских симпатий. Голосование завершится 20 октября в 23:59 по московскому времени», — сказали в пресс-службе.

Как пояснил руководитель чемпионата Борислав Володин, несмотря на то, что в состав жюри чемпионата входят не только эксперты, но и экспертные зрители, они дают работам участников, в первую очередь, комплексную профессиональную оценку — смотрят на то, как они справляются с задачами, способны ли они работать в команде, как принимают решения.

«Но творчество — это не только высокий уровень мастерства, но и признание зрителей, то, как они реагируют на итоговый результат. Именно поэтому мы решили запустить голосование, в котором может принять участие каждый», — приводит его слова пресс-служба.

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Голосование будет проходить по всем 16 компетенциям, среди которых — «художник по гриму», «художник по костюмам», «сценарист компьютерных игр», «сценограф», «дизайнер смешанной реальности», «оператор механики сцены», «звукорежиссер», «композитор-аранжировщик» и другие. Участники чемпионата соревнуются в течение двух с половиной месяцев. В ходе первых двух этапов они прошли онлайн-тестирование и выполнили дистанционно практические задания. В финал вышли 157 участников, 48 из которых будут объявлены победителями 21 октября на церемонии награждения на Новой сцене Большого театра. Победители станут обладателями целевых денежных сертификатов и смогут пройти стажировку и трудоустроиться в крупной компании, на телеканале или киностудии, в известных учреждениях культуры.

В рамках финальных испытаний, которые завершились 15 октября 2020 года, участники представили свои проекты на разных площадках Москвы. Например, режиссеры монтажа и дизайнеры звука в аудиовизуальных медиа защищались в виртуальном зале концертного комплекса «Филармония-2», а дизайнеры смешанной реальности демонстрировали свои проекты в РТУ МИРЭА. В офисе Mail.ru Group прошла защита у сценаристов компьютерных игр. По итогам защиты по компетенции «веб-дизайнер» компания МТС выразила интерес к работам пяти участниц и пригласила их на собеседование сразу после финальной презентации.

О чемпионате

Чемпионат ArtMasters проходит при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства культуры Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации и правительства Москвы. Стратегический партнер — Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.

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