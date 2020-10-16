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17:00 (мск), источник: BBC News Русская служба

Disney будет предупреждать о дискриминации в своих старых мультфильмах. Что в них сочли расизмом?

«Эта программа содержит негативное изображение и/или изображает неподобающее обращение с людьми других культур», — такое предупреждение будут видеть зрители перед началом классических диснеевских мультфильмов: «Дамбо», «Леди и бродяги» и ряда других.

Образ сиамских котов из «Леди и бродяги» посчитали оскорбительным для азиатов | Источник: Getty Images

«Эти стереотипы были неправильными тогда и неверны сейчас», — будут предупреждать зрителей.

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«Мы хотим признать их вредное воздействие, извлечь уроки и начать дискуссию о том, как вместе создать будущее без дискриминации», — завершается предупреждение корпорации. Демонстрировать его будут при просмотре мультфильмов на стриминговом сервисе Disney+.

Среди других фильмов, которые снабдили дисклеймером о расизме, мультфильм 1970 года «Коты-аристократы», где один из персонажей-котов показан с выкрашенной желтым цветом мордой и играет на рояле палочками для еды, и «Питер Пэн», в котором коренных жителей страны Нетландии называют «краснокожими».

Расизм в этих фильмах в основном касается образов животных. Некоторые фильмы, такие как мюзикл «Песня Юга» с участием живых актеров, удалили из стриминга совсем, тоже из-за расизма.

Какие фильмы снабдили предупреждением и за что?

  • «Леди и бродяга» (1955): В этой романтической истории любви между двумя собаками из разных слоев общества есть персонажи Си и Ам, сиамские коты. Их изображение посчитали стереотипом, направленным против азиатов. Также опасения вызвала сцена в приюте для собак, в которой фигурируют чихуахуа Педро, говорящий с сильным мексиканским акцентом, и борзая по имени Борис.
  • «Коты-Аристократы» (1970): Сиамского кота по кличке Шун Гон озвучивал белый актер. Сам образ — карикатура на людей азиатской расы. Он играет на пианино палочками для еды.
  • «Дамбо» (1941): Слоненка Дамбо учит летать на ушах группа ворон, которые, как сочли в Disney, разговаривают с подчеркнутым афроамериканским акцентом. Главу группы ворон зовут Джим Кроу, это сочли отсылкой к «законам Джима Кроу» — так в США называли элементы законодательства, направленные на расовую сегрегацию.
  • «Книга Джунглей» (1967): В этой экранизации «Маугли» Редьярда Киплинга орангутан Луи поет джаз и много ленится. Этот образ давно критикуют, считая пародией на афроамериканцев.
  • «Питер Пэн» (1953): Коренные жители вымышленной Страны Никогда в мультфильме называются «Краснокожими», это расистский термин. Питер Пэн и его потерянные мальчики танцуют в индейских головных уборах. В Disney считают это формой культурной апроприации. Кроме того, в фильме звучит песня под названием «Что делает красного человека красным?». Позже ее переименовали в «Что делает смелого человека смелым?».
  • «Песня Юга» (1946): Один из самых скандальных фильмов Disney, который в США не вышел на DVD. Один из персонажей — раб с плантации Дядюшка Ремус. Его образ укрепляет старый миф о том, что чернокожие рабы на плантациях жили счастливо.

Disney — не единственная корпорация, которая сегодня маркирует свои старые мультфильмы. То же самое делает компания Warner Bros, в 1943 году выпустившая полнометражный мультфильм «Черноуголька и семь гномов», — своеобразную пародию на диснеевскую «Белоснежку», где все персонажи были изображены афроамериканцами. Мультфильм изобиловал расовыми стереотипами.

Также в «активе» у Warner Brothers несколько пародий на японцев, сделанные во время Второй мировой.

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