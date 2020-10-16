Disney будет предупреждать о дискриминации в своих старых мультфильмах. Что в них сочли расизмом?

«Эти стереотипы были неправильными тогда и неверны сейчас», — будут предупреждать зрителей.
«Мы хотим признать их вредное воздействие, извлечь уроки и начать дискуссию о том, как вместе создать будущее без дискриминации», — завершается предупреждение корпорации. Демонстрировать его будут при просмотре мультфильмов на стриминговом сервисе Disney+.
Среди других фильмов, которые снабдили дисклеймером о расизме, мультфильм 1970 года «Коты-аристократы», где один из персонажей-котов показан с выкрашенной желтым цветом мордой и играет на рояле палочками для еды, и «Питер Пэн», в котором коренных жителей страны Нетландии называют «краснокожими».
Расизм в этих фильмах в основном касается образов животных. Некоторые фильмы, такие как мюзикл «Песня Юга» с участием живых актеров, удалили из стриминга совсем, тоже из-за расизма.
Disney — не единственная корпорация, которая сегодня маркирует свои старые мультфильмы. То же самое делает компания Warner Bros, в 1943 году выпустившая полнометражный мультфильм «Черноуголька и семь гномов», — своеобразную пародию на диснеевскую «Белоснежку», где все персонажи были изображены афроамериканцами. Мультфильм изобиловал расовыми стереотипами.
Также в «активе» у Warner Brothers несколько пародий на японцев, сделанные во время Второй мировой.