Попова объяснила резкий рост числа случаев COVID-19 в России

«Растущие цифры связаны еще и с тем, что если в весенний период волна ковида шла по стране постепенно, захватывая сначала крупные города, в том числе Москву, потом распространяясь за Урал и в Сибирь, то сегодня во всех субъектах РФ, во всех городах, практически во всех населенных пунктах, есть люди, встретившиеся с ковидом, есть источники этой инфекции», — сказала Попова в эфире Первого канала.
По ее словам, чем больше случаев заболевания регистрируется, тем больше и риски заражения.
«А так как у нас сегодня во всей стране идет одномоментный подъем, естественно, и цифры сегодня выше, и если мы не перестанем так безответственно относиться — в части тех людей, которые сегодня так относятся к ситуации — мы, к сожалению, можем и этот порог переступить», — добавила глава Роспотребнадзора.