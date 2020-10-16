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15:42 (мск), источник: РИА Новости

Попова объяснила резкий рост числа случаев COVID-19 в России

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Волна пандемии коронавируса в весенний период шла по России постепенно, а сейчас подъем заболеваемости фиксируется одномоментно по всей стране, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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Источник: РИА Новости
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«Растущие цифры связаны еще и с тем, что если в весенний период волна ковида шла по стране постепенно, захватывая сначала крупные города, в том числе Москву, потом распространяясь за Урал и в Сибирь, то сегодня во всех субъектах РФ, во всех городах, практически во всех населенных пунктах, есть люди, встретившиеся с ковидом, есть источники этой инфекции», — сказала Попова в эфире Первого канала.

По ее словам, чем больше случаев заболевания регистрируется, тем больше и риски заражения.

«А так как у нас сегодня во всей стране идет одномоментный подъем, естественно, и цифры сегодня выше, и если мы не перестанем так безответственно относиться — в части тех людей, которые сегодня так относятся к ситуации — мы, к сожалению, можем и этот порог переступить», — добавила глава Роспотребнадзора.

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