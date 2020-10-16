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18:44 (мск), источник: Новости Mail.ru

Искусствоведы нашли доказательства, что утраченной фрески да Винчи никогда не было

Специалисты нашли новые доказательства того, что мастер так и не начал эту работу

Уже много десятилетий историки спорят насчет одной из работ Леонардо да Винчи — фрески «Битва при Ангиари», которую художник якобы создал в начале 1500-х годов на стене Палаццо Веккьо. Дело в том, что ранее был обнаружен набросок картины, но сама фреска до наших дней не сохранилась, а потому считается утраченной.

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В конце ХХ века итальянский искусствовед Маурицио Серачини провел собственное исследование, в результате которого нашел за стеной Палаццо Веккьо пигмент черной краски, похожей на ту, которую Леонардо использовал при написании портрета Моны Лизы. Серачини утверждал, что фреска может быть не утрачена, а спрятана. Однако участники круглого стола в Галерее Уффици, прошедшего в середине октября, придерживаются другого мнения.

Искусствоведы считают, что знаменитой фрески «Битва при Ангиари» вообще никогда не существовало. По их словам, черная краска, обнаруженная Серачини, была широко распространена во времена да Винчи, а потому на стене могла быть изображена какая угодно фреска любого другого художника.

Кроме того, гипсовое покрытие стены не позволяло надолго удерживать краску. Специалисты предполагают, что об этой особенности было известно и самому да Винчи, из-за чего он отказался от своей идеи, и «Битва при Ангиари» так и осталась лишь черновиком, пишет ArtNews.

Екатерина Гура

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