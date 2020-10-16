18:44 (мск), источник: Новости Mail.ru
Искусствоведы нашли доказательства, что утраченной фрески да Винчи никогда не было
Специалисты нашли новые доказательства того, что мастер так и не начал эту работу
Уже много десятилетий историки спорят насчет одной из работ Леонардо да Винчи — фрески «Битва при Ангиари», которую художник якобы создал в начале 1500-х годов на стене Палаццо Веккьо. Дело в том, что ранее был обнаружен набросок картины, но сама фреска до наших дней не сохранилась, а потому считается утраченной.
В конце ХХ века итальянский искусствовед Маурицио Серачини провел собственное исследование, в результате которого нашел за стеной Палаццо Веккьо пигмент черной краски, похожей на ту, которую Леонардо использовал при написании портрета Моны Лизы. Серачини утверждал, что фреска может быть не утрачена, а спрятана. Однако участники круглого стола в Галерее Уффици, прошедшего в середине октября, придерживаются другого мнения.
Кроме того, гипсовое покрытие стены не позволяло надолго удерживать краску. Специалисты предполагают, что об этой особенности было известно и самому да Винчи,
Екатерина Гура