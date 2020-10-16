Глава ВОЗ назвал единственный доказавший эффективность препарат от COVID

«На данный момент кортикостероид дексаметазон
Гебрейесус отметил, что два других препарата, на которые возлагали надежды на начальном этапе пандемии, ремдесивир и интерферон, не продемонстрировали эффективность.
Он напомнил, что в июне ВОЗ также прекратила исследование применения гидроксихлорохина в борьбе с заболеванием, а в июле — комбинации лопинавира и ритонавира.
«Промежуточные результаты исследований теперь показывают, что два других препарата, участвовавших в исследовании, ремдесивир и интерферон, практически не влияют на предотвращение смерти от COVID-19 или сокращение времени пребывания в больнице», — заключил он.