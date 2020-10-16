Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Засекреченные расследования советских спецслужб Генерал ФСО рассказывает об исследованиях, которые велись нашими спецслужбами на протяжении многих десятилетий
Фоторепортажи
20Представлены победители 46-го фотоконкурса «Маленький мир»
17Снимок тигрицы из Приморья победил на престижном фотоконкурсе
21:31 (мск), источник: РБК

Глава ВОЗ назвал единственный доказавший эффективность препарат от COVID

Единственным препаратом, доказавшим свою эффективность в борьбе с COVID-19 является дексаметазон. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

Коронавирус COVID-19
21:35 (мск)Коронавирус в мире: локальные локдауны в Европе и риски заразиться в самолете
COVID-19: Новые случаи
Россия
Вся статистика
Источник: Reuters

«На данный момент кортикостероид дексаметазон по-прежнему является единственным терапевтическим средством, показавшим свою эффективность против COVID-19 у пациентов с тяжелым заболеванием», — приводит его слова пресс-служба организации.

Читайте также
ВОЗ сочла популярное лекарство от коронавируса неэффективным

Гебрейесус отметил, что два других препарата, на которые возлагали надежды на начальном этапе пандемии, ремдесивир и интерферон, не продемонстрировали эффективность.

Он напомнил, что в июне ВОЗ также прекратила исследование применения гидроксихлорохина в борьбе с заболеванием, а в июле — комбинации лопинавира и ритонавира.

«Промежуточные результаты исследований теперь показывают, что два других препарата, участвовавших в исследовании, ремдесивир и интерферон, практически не влияют на предотвращение смерти от COVID-19 или сокращение времени пребывания в больнице», — заключил он.

ВОЗ рекомендует кортикостероиды для тяжелых больных COVID-19
Во время загрузки произошла ошибка.
14 сентября© Ньюстюб
 Стало известно зачем отравили Навального
Нет выбора: Почему Россия скоро уйдет на полную самоизоляцию
В США назвали «провалом» предложение Путина продлить СНВ
Россиян предупредили о снеге и дожде на выходных
Попова объяснила резкий рост числа случаев COVID-19 в России
США почти исчерпали возможности введения санкций против России
Опубликованы лучшие фотографии микромира
Аналитики прогнозируют резкое падение рубля на следующей неделе
Британская телеведущая вышла в эфир «без ног» (видео)
Gnezdo.ru
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Он - любимец миллионов. А посмотри на жену (фото)
Как красивые арабки ходят дома для мужа: фото
Вот как выглядят умытые звезды
Авто
Новый Mercedes-Benz Е-Класса: тест-драйв бестселлера Рестайлинговый Е-Класс наконец-то добрался до России и оперативно попал в наши руки
Кино
Зудина с детьми, Навка, Муцениеце на премьере «Доктора Лизы» В Москве представили ленту о правозащитнице и враче Елизавете Глинке
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Нужно ли согласие родители на публикацию фото ребёнка 158
Овчарки 155
Жи-Ши & Со))) 141
А в чем обвинят вас ваши дети? 116
Леди
Светлана Ходченкова поразила фанатов природной красотой Актриса поразила красотой
Дом
Где в Москве остались уцелевшие деревянные дома: адреса и фото
Как обустроили кухни площадью всего 5 метров: фото
Россиянин сделал из водонапорной башни жилой особняк: фото
Как подготовиться к «черной пятнице» и что купить уже сейчас?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь