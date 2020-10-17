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11:40 (мск), источник: ТАСС

Проценко назвал преобладающий вирус этой осенью

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/ — Количество заболеваний, вызванных коронавирусом будет выше, чем другими штаммами, считает главный врач больницы в Коммунарке.

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Источник: Агентство «Москва»

Заболеваемость, связанная с коронавирусом, будет выше по сравнению с другими простудными заболеваниями осенью этого года.

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Такое мнение выразил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью Youtube-программе «Дайте сказать» в пятницу.

«В этом году, в этом сезоне удельный вес простудных заболеваний, вызванных коронавирусом будет выше, чем другими штаммами вируса», — сказал он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 38,9 млн человек, почти 1,1 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба, зарегистрировано 1 369 313 случаев заражения, выздоровели 1 056 582 человека, умерли 23 723. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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