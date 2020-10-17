В России создают препарат, останавливающий размножение коронавируса

«Специфического лекарства от коронавирусной инфекции, которое бы прицельно останавливало репликацию вируса, на данный момент нет. Мы разрабатываем такой препарат, который будет точно бить по генам, отвечающим за репликацию, но он пока еще на доклинической стадии», — сказал Хаитов, слова которого приводит пресс-служба Минздрава.
Ранее в пятницу генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал единственным эффективным терапевтическим средством от COVID-19 у пациентов с тяжелой формой вируса препарат дексаметазон.
В России также зарегистрированы препараты от COVID-19 «Авифавир», «Арепливир», «Илсир» и «Фавипиравир».
Кроме того, Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название «Спутник V». В среду была зарегистрирована еще одна отечественная вакцина «ЭпиВакКорона», которая разработана в центре «Вектор» Роспотребнадзора.
Отдельно научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова (Центр им. Чумакова) говорил, что планирует в октябре начать клинические исследования своей вакцины против новой COVID-19.