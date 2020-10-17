Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 17 октябряВспышка сверхновой, основание Петропавловска-Камчатского, массовое убийство в Керченском колледже и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
10Чем пахнет корона: собак учат распознавать COVID-19
17Снимок тигрицы из Приморья победил на престижном фотоконкурсе
09:50 (мск), источник: Life.ru

«Самая влиятельная». Ольга Бузова установила два рекорда России

Артистка поблагодарила подписчиков за поддержку и назвала их своей большой семьей.

Источник: РИА "Новости"

Ольга Бузова вошла в Книгу рекордов России, фотографией с сертификатами она похвасталась в «Instagram».

Новость
Как Бузова, Ивлеева и другие звезды развлекают россиян в эпоху коронавируса

— Первый — за самое большое количество подписчиков на территории России и СНГ, это теперь официально подтверждено изданием, а второй — как самая влиятельная девушка, имеющая самое большое количество подписчиков в «Инстаграме», — объяснила поклонникам певица.

Всего у Ольги Бузовой 22 миллиона фолловеров. Она поблагодарила всех за интерес и поддержку и назвала фанатов своей большой семьей.

Певица добавила, что сертификаты ей вручили создатель и главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко и рекордсмен Guinness World Records, эксперт Книги рекордов России Андрей Лобков.

Ольга Бузова пишет новый альбом, а Жуков заколлабился с Artik & Asti. Что еще по новинкам?
Во время загрузки произошла ошибка.
10:26 (мск)© Ньюстюб
 Российское дерби и шоу от Корейского Зомби. В эти выходные в UFC нас ждёт
Впервые без отца. Как проходит подготовка Хабиба к бою с Гэтжи в UFC
В России за сутки выявили 14 922 случая заражения коронавирусом
В США впервые за 70 лет казнят осужденную женщину
ВОЗ назвала единственное эффективное лекарство от коронавируса
Раскрыта новая афера с армейскими сухпайками
СМИ: при проектировании вертолета Ка-62 украли 3,6 млрд рублей
Экс-глава «Роснефти» подал в суд на компанию Ротшильдов
Россиян предупредили о снеге и дожде на выходных
Hi-Tech
«Убийца рулетки»: зачем нужен лидар в iPhone Эксперты оценили необходимость лидара в iPhone
Горячие темы на Авто
Что-то стало холодать... 290
А давайте про COVID 19 177
Крик в форточку -(открытую ) 143
Чем запомнилась хорошим прошлая неделя? Алыча опять расцвела... 121
Спецпроект
Когда мы полетим на соседние планеты? Разбираемся в деталях
Новости партнеров
Кто станет следующим лидером России: предсказание монаха-провидца
12 130 рублей: пенсионеры старше 60 лет получат новую доплату
Степаненко отреагировала на сына Петросяна
Польша сможет уничтожить корабли РФ за 7 минут
Gnezdo.ru
10 бездарных актрис, которых не любят зрители
Прошел 31 год: как сейчас выглядит "Просто Мария"
"Воронины"... Как актеры умирали один за другим
Легендарному фильму - 40. Что осталось за кадром
Дом
Где в Москве остались уцелевшие деревянные дома: адреса и фото
Как обустроили кухни площадью всего 5 метров: фото
Россиянин сделал из водонапорной башни жилой особняк: фото
Как подготовиться к «черной пятнице» и что купить уже сейчас?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь