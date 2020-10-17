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10:50 (мск), источник: ТАСС

В России за сутки выявили 14 922 случая заражения коронавирусом

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/ — В стране за сутки выздоровели 8 617 человек, умерли 279 пациентов с коронавирусом.

Коронавирус COVID-19
COVID-19: Новые случаи
Россия
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Источник: РИА "Новости"

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки составило 14 922 против 15 150 днем ранее, сообщили в субботу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост второй день подряд составляет 1,1%.

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Всего в России заразились 1 384 235 человек.

Число выздоровевших пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, за сутки возросло на 8 617, до 1 065 199. Несмотря на максимальный с конца июля прирост количества вылечившихся, их доля вновь сократилась — до 77% всех инфицированных.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 279 против 232 днем ранее. В стране подтвердили более 200 смертей за один день уже в пятый раз с начала недели.

Всего в России, по данным штаба, из-за нового заболевания умерли 24 002 человека. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,73%.

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