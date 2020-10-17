10:50 (мск), источник: ТАСС
В России за сутки выявили 14 922 случая заражения коронавирусом
МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/ — В стране за сутки выздоровели 8 617 человек, умерли 279 пациентов с коронавирусом.
Число заразившихся коронавирусом в России за сутки составило 14 922 против 15 150 днем ранее, сообщили в субботу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
В относительном выражении прирост второй день подряд составляет 1,1%.
Всего в России заразились 1 384 235 человек.
Число выздоровевших пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, за сутки возросло на 8 617, до 1 065 199. Несмотря на максимальный с конца июля прирост количества вылечившихся, их доля вновь сократилась — до 77% всех инфицированных.
Число летальных исходов
Всего в России, по данным штаба,