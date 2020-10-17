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11:13 (мск), источник: Мослента

Обновлена статистика по зараженным коронавирусом в Москве

В Москве за последние сутки выявили 4648 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице достигло 357 643. Обновленные данные в субботу, 17 октября, опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф.

Коронавирус COVID-19
COVID-19: Новые случаи
Россия
Вся статистика
Источник: Мослента

В столице за все время вылечились 272 227 пациентов, из этого числа 2001 — выздоровевшие только за прошедшие 24 часа. Умерли с начала пандемии 5906 человек, также известно о 56 скончавшихся за сутки.

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В Московской области зарегистрировано 458 новых случаев заражения. Общее число инфицированных в регионе — 80 025. За все время выздоровели более 60 тысяч человек, также зафиксировано 1453 летальных исхода.

В России выявлено 1 384 235 человек с подтвержденным диагнозом. За последние сутки число зараженных стало больше на 14 922.

Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о наступлении второй волны коронавируса в России. Он отметил, что удельный вес простудных заболеваний, вызванных COVID-19, в этот раз станет гораздо больше, чем от других вирусов.

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