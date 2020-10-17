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12:26 (мск), источник: Вести.Ru

Определена группа крови, обладатели которой наименее уязвимы перед коронавирусом

Группа крови человека может оказывать влияние на риск его заражения коронавирусом COVID-19 и на тяжесть течения заболевания. К такому выводу пришли авторы двух исследований, результаты которых опубликованы в журнале Blood Advances.

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Источник: AP 2020

В результате сравнения данных более чем 473 тысяч больных COVID-19 в Дании с данными более чем 2,2 миллиона человек в общей структуре населения выяснилось, что среди заболевших меньше людей с первой группой крови (AB0) и больше — людей с остальными тремя группами крови.

Одна из особенностей первой группы крови — она не содержит антигенов эритроцитов.

В ходе другого исследования были рассмотрены случаи 95 пациентов с тяжелым течением COVID-19, госпитализированных в Канаде.

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У пациентов со второй (A) или четвертой (AB) группами крови чаще возникала потребность в искусственной вентиляции легких, что может говорить о более существенном поражении легких в результате коронавирусной инфекции.

Также пациентам с этими группами крови чаще требовался диализ в результате почечной недостаточности, сообщает портал MedicalXpress. Результаты исследования говорят о том, что у пациентов со второй и четвертой группами крови может быть более высокий риск дисфункции или отказа органов, чем у обладателей первой и третьей групп.

При этом, хотя общий срок госпитализации пациентов со второй или четвертой группами крови в среднем не был больше, чем у больных с первой и третьей группами, пациенты из первой категории в среднем дольше находились в отделениях интенсивной терапии. Это также может говорить о более тяжелом течении COVID-19 у обладателей второй и четвертой групп крови.

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