Президент Южной Осетии заболел COVID-19

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заболел коронавирусной инфекций. Об этом сообщила
«У президента Анатолия Бибилова диагностирован коронавирус COVID-19. Последний тест показал положительный результат», — уточнила Гассиева. Она добавила, что глава республики переносит заболевание в легкой форме и продолжает удаленно исполнять свои обязанности.
Ранее COVID-19 подтвердился у
В мае 2020 года республика Южная Осетия объявила о закрытии границы с Россией, после того как на территории страны был зафиксирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Запрет распространялся не только на граждан, но и на грузовой транспорт. Открыть границы правительства двух стран решили в середине сентября.
По состоянию на 17 октября в Южной Осетии зафиксировано 194 заболевших коронавирусной инфекцией. По словам замминистра здравоохранения республики Аллы Чочиевой, стационарное лечение проходят 40 больных. Их состояние оценивается как средней тяжести. При этом ни один пациентов не подключен к аппаратам ИВЛ.
Дмитрий Кузнецов