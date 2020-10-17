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12:43 (мск), источник: Daily Storm

Президент Южной Осетии заболел COVID-19

Ранее коронавирус подтвердился у пресс-секретаря главы республики Дины Гассиевой и ряда сотрудников правительства.

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Источник: РИА "Новости"

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заболел коронавирусной инфекций. Об этом сообщила пресс-секретарь главы республики Дина Гассиева. По ее словам, Бибилов переносит болезнь в легкой форме и продолжает исполнять свои обязанности в удаленном режиме.

«У президента Анатолия Бибилова диагностирован коронавирус COVID-19. Последний тест показал положительный результат», — уточнила Гассиева. Она добавила, что глава республики переносит заболевание в легкой форме и продолжает удаленно исполнять свои обязанности.

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Ранее COVID-19 подтвердился у пресс-секретаря Бибилова Дины Гассиевой, исполняющего обязанности главы правительства Геннадия Бекоева, главного санитарного врача республики Марины Кочиевой, а также у ряда сотрудников администрации президента и правительства.

В мае 2020 года республика Южная Осетия объявила о закрытии границы с Россией, после того как на территории страны был зафиксирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Запрет распространялся не только на граждан, но и на грузовой транспорт. Открыть границы правительства двух стран решили в середине сентября.

По состоянию на 17 октября в Южной Осетии зафиксировано 194 заболевших коронавирусной инфекцией. По словам замминистра здравоохранения республики Аллы Чочиевой, стационарное лечение проходят 40 больных. Их состояние оценивается как средней тяжести. При этом ни один пациентов не подключен к аппаратам ИВЛ.

Дмитрий Кузнецов

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