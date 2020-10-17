13:28 (мск), источник: Интерфакс
В Минздраве заявили, что 90% заразившихся COVID-19 вернулись с отдыха
Москва. 17 октября. INTERFAX.RU — Подавляющее большинство заболевших коронавирусом россиян — это те, кто вернулся с отдыха, заявил главный
90% заболевших сейчас — это возвращающиеся с отдыха, которые привезли инфекцию. Это было неизбежно
из-заогромных скоплений людей на пляжах и в ресторанах: один не надевает маску, другой носит неправильно.
Хаитов подчеркнул, что пока нет специфического лекарства от коронавируса, россиянам нужно делать то, что рекомендует Минздрав — а именно, строго соблюдать карантинные меры: носить маски, перчатки, избегать мест скопления людей.
«Сейчас нужно очень строго следить за соблюдением карантинных мер, — сказал он. — В Китае только за счет очень жесткой дисциплины уже почти нет коронавируса».
Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова потребовала покончить с безответственным отношением к
В субботу оперштаб сообщил, что за сутки число случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в России выросло на 14 922. Всего в стране 1 384 235 заболевших с начала пандемии.