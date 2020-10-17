В России зафиксировали самую низкую продолжительность здоровой жизни в Европе

По данным исследования, ожидаемая продолжительность здоровой жизни в России составляет 63,7 года. Самый высокий показатель в Европейском регионе у Исландии — 71,9 года.
По оценкам российских экспертов, это связано со значительным влиянием факторов риска развития неинфекционных заболеваний. Это курение, злоупотребление алкоголем, нерациональное питание и низкая физическая активность. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее неоднократно отмечал, что основной вклад в потерянные годы здоровой жизни и преждевременную смертность мужчин в России вносят заболевания и травмы, ассоциированные с алкоголем.
Авторы исследования отмечают, что наибольший вклад в сокращение здоровой жизни вносят хронические неинфекционные заболевания, число которых увеличивается вот уже на протяжении 30 лет.
Так, по данным глобального анализа заболеваемости, смертности и факторов, которые влияют на эти показатели, за последние 30 лет в мире на утрату здоровья больше всего влияют такие заболевания, как ишемическая болезнь сердца, диабет, хроническая болезнь почек.
Национальная политика и бремя болезней
Как отметил в беседе с порталом замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай, согласно оценкам экспертов, экономические потери страны ежегодно из-за неинфекционных заболеваний составляют около 3 трлн рублей. Большая часть случаев заболеваний и смертности от них относятся к предотвратимым.
По оценке одного из участников исследования, заведующего кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины, академика РАН Николая Брико, данные, приведенные в «Глобальном бремени болезней» по России, выводы, сформулированные в этом исследовании для страны, «несомненно стоит учитывать при оценке базовых показателей здоровья и планировании предпринимаемых мер в области общественного здоровья».
«Однако стоит учитывать, что на текущем этапе публикации результатов исследования “Глобальное бремя болезней” для России представлены данные по всей стране, т. е. обобщенный показатель, что не позволяет учесть все региональные особенности, которые для такой большой территории характерны», — добавил Брико.
Дальнейшее расширение исследования, по словам эксперта, предполагает анализ данных по России не только на национальном уровне, но и на субнациональном — с анализом для отдельных регионов.
Для решения этих задач по улучшению показателей здоровья населения и снижению смертности в РФ реализуются национальные проекты, которые дорабатываются в соответствии с указом президента РФ о достижении национальных целей до 2030 года. Обновленные паспорта нацпроектов должны быть представлены до 30 октября.
Хронические болезни и COVID-19
Российские и зарубежные эксперты неоднократно выступали с заявлениями, что на течение заболевания при инфицировании новым коронавирусом влияют базовые показатели здоровья, а при гипертонии, диабете или ожирении COVID-19 может протекать с осложнениями.
В заявлении журнала The Lancet и IHME, координатора глобального исследования, говорится также о том, что пандемия протекала на фоне непрерывного роста числа неинфекционных заболеваний в мире.
«Пандемия COVID-19 — это чрезвычайная ситуация в области здравоохранения, которая одновременно является острой и хронической. Причем хроничность нынешнего кризиса игнорируется, это подвергает нас опасности в будущем. Неинфекционные заболевания сыграли роковую роль в том, что пандемия COVID-19 унесла уже более миллиона жизней. После того, как пандемия затихнет, именно они будут формировать картину состояния здоровья населения стран мира», — приводятся в заявлении журнала The Lancet и IHME слова главного редактора журнала доктора Ричарда Хортона.
Об исследовании «Глобальное бремя болезней»
«Данное исследование предполагает привлечение исследователей и экспертов из максимально возможного числа стран, имеющих отношение к различным областям здравоохранения. Экспертная оценка источников данных для исследования, полученных результатов позволяет максимально приблизить полученные выводы к объективной ситуации как для мира в целом, так и для отдельных регионов и стран», — отметил Брико.
В этом исследовании приняли участие более 5 647 сотрудников из 1 100 университетов, исследовательских центров и государственных учреждений в 152 странах и регионах. В нем также участвуют российские исследователи и институты.
Полученные за 2019 год данные о 286 причинах смерти, 369 заболеваниях и травмах в 204 странах и регионах позволяют оценить распространенность неинфекционных заболеваний в мире, а также их вклад в пандемию COVID-19. В заявлении The Lancet и IHME также говорится о том, что распространенность хронических заболеваний должна учитываться и для борьбы с последствиями пандемии.