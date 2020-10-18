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03:35 (мск), источник: ТАСС

В РПЦ призвали медучреждения предоставлять доступ священникам к больным COVID-19

МОСКВА. /ТАСС/. Председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) призвал глав медучреждений, в которых находятся зараженные коронавирусом, беспрепятственно пропускать священников к больным. Об этом он заявил в субботу в эфире передачи «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

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Источник: РИА "Новости"

«Очень важно, чтобы те люди, которые страдают <…> заболеваниями, вызванными коронавирусной инфекцией в тяжелой форме, чтобы к ним был беспрепятственный доступ священников, потому что и когда человек болеет, и когда человек готовится к исходу из жизни, для него очень важно присутствие церкви и присутствие священника. Поэтому я хотел бы обратиться к врачам, руководителям больниц и госпиталей, там, где находятся сейчас коронавирусные больные: если приглашают священника — пожалуйста, беспрепятственно допускайте священника, для того чтобы не лишать больного человека возможности получить духовное утешение, а умирающего человека не лишать последнего напутствия», — сказал он.

По мнению митрополита, врачи уже сумели убедиться в профессионализме и компетенции священнослужителей, подготовленных для работы с больными коронавирусной инфекцией.

«Если священнослужитель приходит в красную зону — он так же, как и все остальные, кто туда входят, надевает все необходимые средства защиты, <…> но все-таки личный контакт у священнослужителя, даже если он выглядит не так, как его привыкли видеть, <…> сохраняется. Есть возможность у тяжелобольных людей исповедоваться, совершить причастие, совершить таинство соборования», — добавил он.

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13 октября сайт Русской православной церкви (РПЦ) заявил о росте числа вызовов священников к больным с коронавирусом. 14 августа он сообщил, что священнослужители получили возможность посещать пациентов в больницах Москвы и области, доступ в которые ранее был ограничен в связи с пандемией коронавируса.

Ранее Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ сформировал группу священников, специально подготовленных для посещения на дому или в лечебных учреждениях людей, находящихся в изоляции или заразившихся коронавирусом, а также разработал для них правила совершения треб. Они предписывают использование средств индивидуальной защиты (СИЗ), одноразовых салфеток для причастия и ватных палочек для елеосвящения (помазания тела освященным елеем) и обязательную утилизацию этих предметов после совершения таинств.

Церковь также сообщала, что в 28 епархий были отправлены 550 полных защитных комплектов, в которые входят комбинезоны, очки, респираторы, перчатки, шапочки, бахилы, мешки для утилизации медицинских отходов, а также специальные требные наборы для одноразового использования. Кроме того, в течение нескольких месяцев 32 священнослужителя дежурили на общероссийской горячей линии #МыВместе и отвечали на вопросы о духовной жизни.

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