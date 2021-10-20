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00:29 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 20 октября

Открытие Московского цирка на Цветном бульваре, освобождение Белграда, экспедиция Амундсена и другие события этого дня в истории.

Открытие Московского цирка на Цветном бульваре

20 октября 2021 года исполняется 141 год с открытия Московского цирка Никулина на Цветном бульваре. В этот день Московский цирк Никулина на Цветном бульваре (тогда — цирк Альберта Саламонского) принял первых зрителей. Один из старейших цирков России основал Альберт Саламонский — цирковой предприниматель, наездник, конный акробат, дрессировщик лошадей. Изначально в здании цирка было всего пять рядов кресел, несколько рядов с ненумерованными лавками, ложи, бельэтаж и стоячая галерка. За всю историю своего существования здание несколько раз достраивалось и реконструировалось.

Экспедиция Руаля Амундсена к Южному полюсу

Норвежский полярный путешественник Руаль Амундсен решил покорить Южный полюс, опередив эуспедицию англичанина Роберта Фалкона Скотта. Амундсен скрыл свой маршрут даже от норвежского правительства, до отплытия из Норвегии цель знали только четыре человека — его брат и три члена экспедиции. Базовый лагерь Амундсен решил построить на леднике Росса в Китовой Бухте, этот ход позволил выиграть у Скотта 100 километров на старте. Для покорения полюса Амундсен решил использовать ездовых эскимосских собак. 20 октября 1911 года Руаль Амундсен, Хельмер Хансен, Оскар Вистинг, Сверре Хассель и Олаф Бьолан отправились к Южному полюсу на четырех санях, запряженными 52 собаками. 14 декабря 1911 года в три часа дня Амундсен и четверо его товарищей достигли Южного полюса.

Освобождение Белграда

77 лет назад советскими танкистами и югославскими партизанами после совместного штурма был освобожден Белград. Белградская стратегическая наступательная операция, в которой участвовали — 660 тысяч человек, 4477 орудий и минометов, 421 танк, в том числе самоходные артиллерийские установки, 1250 самолетов, закончилась полным освобождением югославской столицы от немецких захватчиков. В восточных районах Югославии советским войскам противостояли до 150 тыс. человек, 2130 орудий и минометов, 125 танков и штурмовых орудий, 352 самолета и 74 боевых корабля противника.

Немецкие войска потеряли до 45 тыс. человек убитыми и пленными, 53 танка и штурмовых орудия, 184 полевых орудия и миномета, 66 боевых самолетов. Для сравнения, потери советских войск составили 18 838 человек, из них 4350 — безвозвратно. За мужество и отвагу, проявленные в боях за Белград, президиум Антифашистского веча народного освобождения Югославии наградил орденами и медалями более двух тысяч советских солдат и офицеров. Еще 13 воинов стали Народными героями Югославии.

Источник: AP 2021

Сиднейский оперный театр

20 октября 1973 года королева Великобритании Елизавета II открыла здание Сиднейского оперного театра, признанное одним из самых красивых в мире. Это — одно из выдающихся архитектурных сооружений XX в., ставшее символом крупнейшего города Австралии в котором гармонично переплелись различные новаторские направления искусства и архитектуры, отразившиеся как на форме здания, так и на его конструкторском решении. Театр строился 14 лет, длина здания составляет 185 м, а ширина доходит до 120 м. Здание занимает площадь 2,2 га. Знаменитая крыша театра в виде раковин покрыта более чем 1 млн керамических плиток. Хотя днем покрытие кажется идеально белым, при разном освещении цветовая гамма крыши театра меняется.

По данным «РИА Новостей, “Газеты. Ру”, ИД “КоммерсантЪ”, ЮНЕСКО и открытых источников

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