Пенсионеры смогут выбирать дату зачисления пенсий на счет

Теперь кредитные доставочные организации будут обеспечивать сохранение даты доставки средств, пояснили в Минтруде, ранее при переносе получения выплаты пенсии из почты в банк или смене кредитной организации, срок ее доставки мог измениться.
В ведомстве также напомнили, что способ доставки пенсии пенсионер выбирает сам. Сегодня ее по-прежнему можно получать в почтовом отделении и деньги могут приносить почтальоны на дом.
Однако в этом случае график доставки пенсии устанавливается почтовым отделением и может сдвинуться в пределах доставочного периода.
«Чтобы не зависеть от сроков доставки, можно завести банковскую карту и ежемесячно получать на нее выплаты. На карту пенсия обычно приходит раньше, чем в отделения почты», — говорится в сообщении Минтруда.
Как рассказали в Пенсионном фонде, знать точный срок начисления денежных средств желают многие пенсионеры, чтобы заранее рассчитывать свои расходы и доходы. При этом получать пенсии они могут только в тех банках, у которых с ведомством заключен договор. Наиболее популярны среди российских пенсионеров «Сбербанк» и «Почта Банк».