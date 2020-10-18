13:50 (мск), источник: Life.ru
Поцелуй вне закона. В Италии пару оштрафовали на 400 евро за проявление нежности без масок
Стоит отметить, что влюбленные сняли средства защиты на короткий момент.
В Милане пару, которая целовалась без защитных масок, оштрафовали на 400 евро (около 36,5 тысячи рублей), так как они нарушили рекомендации правительства Италии по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает Daily Mail.
Инцидент произошел еще в начале октября. 40-летний итальянец и его возлюбленная полячка, которые уже более двух лет помолвлены, привлекли внимание стражей порядка, когда по дороге в ресторан сняли маски и поцеловались.
Согласно постановлению местных властей, люди должны носить средства защиты, когда находятся на расстоянии не более одного метра друг от друга. Отмечается, что эта мера не распространяется на тех, кто живет вместе. Однако, как выяснили правоохранители, пара зарегистрирована по разным адресам, потому влюблённым и выписали штраф, несмотря на все доказательства помолвки и тесных отношений.