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09:54 (мск), источник: Lenta.Ru

Биолог назвал источник будущих мутаций коронавируса

Доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский заявил, что источником новых, более агрессивных вариантов коронавирусной инфекции могут стать животные. Об этом сообщает Ura.ru.

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Источник: Reuters

«Если откуда-то и ждать новых вариантов агрессивного вируса, то скорее из животных резервуаров. В человеческой популяции это вряд ли произойдет», — отметил специалист.

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Биолог уточнил, что для появления агрессивных мутаций вирусу нужно много носителей. Он отметил, что SARS-CoV-2, скорее всего, не хватит числа инфицированных, чтобы развиться в более жесткую форму. Также такому развитию ситуации может помешать и вакцина.

По словам Аграновского, нежелательные для людей мутации коронавируса возможны, но маловероятны из-за низкой скорости изменения COVID-19.

Ранее ученые рассчитали самый пессимистичный сценарий распространения коронавируса в России. Согласно нему, через несколько месяцев число заражений вырастет до сотен тысяч в день. При такой динамике к 1 января показатели по летальности в день составят около четырех тысяч смертей. Подобный сценарий возможен, если все граждане не будут носить маски, соблюдать дистанцирование и другие меры защиты. Если же россияне будут следовать всем этим рекомендациям, то к началу 2021 года число новых случаев инфицирования в сутки не превысит четырех тысяч.

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