Ученые назвали фактор, вдвое увеличивающий риск смерти от COVID-19

Заболевания почек более чем в два раза увеличивают риск летального исхода при заражении коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили ученые из Великобритании, опубликовавшие результаты своего исследования в журнале Anaesthesia.
Специалисты изучили данные 372 пациентов, госпитализированных с COVID-19 в реанимации четырех больниц Лондона и Бирмингема в период с 10 марта по 23 июля.
У 216 пациентов были хронические или вызванные инфекцией проблемы с почками. Из них скончались 107 человек (50%). Из числа остальных 156 пациентов, не имеющих проблем с почками, умерли 32 человека (21%).
Исследователи предположили, что вероятность летального исхода связана с воздействием вируса на организм в целом, использованием токсичных средств при лечении инфекции, а также «перекрестной связью» между легкими и почками.
Ранее ученые Ливерпульского университета сообщили, что последовательное заболевание гриппом и коронавирусом также значительно увеличивает риск летального исхода. Свой эксперимент они проводили на мышах: инфицировали одну группу животных коронавирусом, а вторую последовательно гриппом и COVID-19. В результате у второй группы течение заболевания было более тяжелым.
Доктор медицинских наук Николай Малышев отметил, что при наложении двух заболеваний у человека сильно ослабевает иммунитет. Поэтому важно сделать прививку от гриппа, чтобы избежать опасного сочетания болезней.
Академик РАН, гендиректора НМИЦ им. В. А. Алмазова Евгений Шляхто сообщал, что люди с ожирением и недостатком витамина D находятся в группе риска по COVID-19 — у них более вероятно тяжелое течение болезни. По словам врача-инфекциониста Валерия Безносенко, это вызвано нарушением обмена веществ у людей с лишним весом. «Чем тяжелее масса тела, тем тяжелее работает сосудистая система, больше предпосылок к нарушению реологии крови», — пояснил он.
Анастасия Курносова, Михаил Котляр