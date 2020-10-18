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10:42 (мск), источник: ТАСС

В России за сутки выявили 15 099 новых случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/ — За сутки в стране вылечились 5377 человек, умерли 185 пациентов с коронавирусом.

Коронавирус COVID-19
11:13 (мск)4610 случаев коронавируса выявили в Москве за сутки
COVID-19: Новые случаи
Россия
Вся статистика
Источник: РИА "Новости"

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 15 099, до 1 399 334, сообщили журналистам в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост количества инфицированных третий день подряд составляет 1,1%. Наименьшие темпы прироста были зафиксированы в Чечне (0,2%), Чувашии и Татарстане (0,5%).

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Больше всего новых случаев заражения выявили в Москве — 4 610 (против 4648 днем ранее), в Санкт-Петербурге — 674, что стало очередным максимумом с начала пандемии, в Подмосковье — 460, в Ростовской и Нижегородской областях — 289 и 288.

Число так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, в России впервые превысило 300 тыс. В стране насчитывается 304 571 болеющий (21,8% всех заразившихся).

Вылечившиеся и умершие

Число вылечившихся россиян, у которых ранее диагностировали коронавирус, за сутки возросло на 5 377, до 1 070 576. По данным штаба, доля выздоровевших сократилась до 76,5% инфицированных.

В частности, за сутки выписали 1 654 человек в Москве, 337 — в Санкт-Петербурге, 286 — в Свердловской области, 237 — в Подмосковье, 236 — в Алтайском крае.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 185 против 279 днем ранее. В общей сложности с начала эпидемии в стране умерли 24 187 инфицированных, следует из данных штаба.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,73%.

В частности, штаб сообщил о 52 умерших в Москве, 15 — в Санкт-Петербурге, девяти — в Ростовской области, восьми — в Московской, семи — в Свердловской и Смоленской.

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