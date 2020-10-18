В России за сутки выявили 15 099 новых случаев заражения коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 15 099, до 1 399 334, сообщили журналистам в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
В относительном выражении прирост количества инфицированных третий день подряд составляет 1,1%. Наименьшие темпы прироста были зафиксированы в Чечне (0,2%), Чувашии и Татарстане (0,5%).
Больше всего новых случаев заражения выявили в Москве — 4 610 (против 4648 днем ранее), в
Число так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, в России впервые превысило 300 тыс. В стране насчитывается 304 571 болеющий (21,8% всех заразившихся).
Число вылечившихся россиян, у которых ранее диагностировали коронавирус, за сутки возросло на 5 377, до 1 070 576. По данным штаба, доля выздоровевших сократилась до 76,5% инфицированных.
В частности, за сутки выписали 1 654 человек в Москве, 337 — в
Число летальных исходов
Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,73%.
В частности, штаб сообщил о 52 умерших в Москве, 15 — в