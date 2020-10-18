11:23 (мск), источник: Новости Mail.ru
Американский город побил рекорд по количеству крыс
В «крысиный» топ попали главные мегаполисы страны.
Чикаго шестой год подряд стал городом с наибольшим количеством крыс в США.
Об этом заявили в службе по борьбе с вредителями из Атланты под названием Orkin. Ежегодно эта компания составляет список американских городов, в которых грызунов больше всего. Топ формируют на основе количества вызовов для борьбы с вредителями за минувший год.
В топ-10 также вошли
В 2016 году в Чикаго была принята специальная программа по борьбе с крысами. Жители города даже стали массово заводить кошек, чтобы те боролись с грызунами.
Анна Лысенко