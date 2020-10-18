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11:23 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американский город побил рекорд по количеству крыс

В «крысиный» топ попали главные мегаполисы страны.

Чикаго шестой год подряд стал городом с наибольшим количеством крыс в США.

Об этом заявили в службе по борьбе с вредителями из Атланты под названием Orkin. Ежегодно эта компания составляет список американских городов, в которых грызунов больше всего. Топ формируют на основе количества вызовов для борьбы с вредителями за минувший год.

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В топ-10 также вошли Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Вашингтон, Сан-Франциско, Детройт, Филадельфия, Балтимор, Денвер и Миннеаполис, сообщает CNN. В Orkin предупредили, что с наступлением холодов активность крыс будет расти — они будут искать убежища в жилых домах.

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В 2016 году в Чикаго была принята специальная программа по борьбе с крысами. Жители города даже стали массово заводить кошек, чтобы те боролись с грызунами.

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Анна Лысенко

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