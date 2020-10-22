14:58 (мск), источник: Моя Планета
Самые маленькие страны мира. Топ-10
Некоторые страны в мире по занимаемой площади меньше современных мегаполисов.
В этой подборке — самые маленькие и самые интересные.
Ватикан: город-государство
Площадь: 0,44 км².
Среди всех государств мира самой маленькой страной официально является Ватикан. Представьте себе при этом, что площадь самого маленького района Москвы — Арбата — в несколько раз больше: 2,11 км². Ватикан со всех сторон окружен Римом и является не только городом-государством, но и государством-анклавом.
А еще Ватикан — единственное государство с нулевой рождаемостью. Здесь нет роддома, и первый ребенок родился в 2016 году, прямо на площади Святого Петра.
Паспорт гражданина страны — документ крайне редкий. Получить его могут лишь резиденты-кардиналы, дипломаты Святого Престола, работники Ватикана и члены их семей. Когда они заканчивают службу, гражданство автоматически обменивается на итальянское.
Монако: страна-княжество
Площадь: 2,02 км².
Благодаря шикарным казино Монако стало излюбленным местом отдыха миллионеров. На такой скромной площади проживает около 38 000 человек. Следовательно, Монако не только входит в список самых маленьких стран мира, но и является наиболее густонаселенной страной.
Около 20% жителей — монегаски, остальные — граждане других стран. Как подданные княжества, монегаски имеют ряд привилегий. Например, им запрещено посещать игровые залы и делать ставки на деньги, зато они освобождены от уплаты подоходного налога.
Науру: страна без столицы
Площадь 21,3 км².
Остров Науру размером чуть меньше площади города Переславль-Залесский в Ярославской области бьет рекорды по множеству позиций. Он является самой маленькой независимой республикой, самым маленьким островным государством, самым маленьким государством за пределами Европы и единственной в мире страной без официальной столицы. Административным центром считается Ярен.
Когда-то здесь добывали фосфориты, и в начале 1980-х страна входила в список наиболее богатых в мире. Но когда запасы исчерпались, экономика начала падать. В настоящее время, по данным ВОЗ, 93% жителей острова страдают от ожирения. Все потому, что стали мало двигаться и питаться высококалорийными полуфабрикатами, доставляемыми с материка.
Тувалу: страна, которая уходит под воду
Площадь: 26 км².
Это как если бы Углич был отдельной страной. К слову, население Тувалу составляет около 11 000 жителей — в три раза меньше, чем в этом российском городе.
В 2018 году ученые из Оклендского университета оценили, как изменился уровень моря и площадь рифов с 1971 по 2014 год, и выяснили, что уровень моря поднимался на 4 мм в год. Но только 27% островов Тувалу стали меньше, остальные, напротив, увеличились. Ученые объяснили это тем, что береговая линия смещалась в сторону моря из-за осаждения на берегу частиц, образовавшихся в результате эрозии.
Если процесс продолжится, возможно, жителям этой маленькой страны придется переехать на один из «растущих» островов, так как остальные уйдут под воду.
Сан-Марино: самая старая страна
Площадь: 60,57 км².
Страна размером вдвое меньше Владимира претендует на звание старейшего суверенного государства в мире, так как была основана в 301 году. Именно от этой даты местные жители ведут летоисчисление. Да-да, помимо обычного календаря, у санмаринцев есть свой, и, согласно ему, сейчас XVII век.
При этом в Сан-Марино проживает около 32 000 человек, а во Владимире — примерно в 11 раз больше.
Лихтенштейн: страна августейших персон
Площадь: 160 км².
Княжество Лихтенштейн полностью находится в отрогах Альп и окружено Австрией на востоке и Швейцарией на западе. Государство было образовано в 1719 году, когда император Священной Римской империи признал австрийского князя Лихтенштейна, владельца этих земель, князем суверенного достоинства.
С тех пор это одно из трех государств мира, имеющих название, данное в честь правящей династии. Остальные два — Иордания и Саудовская Аравия. А в мире шутят, что в стране максимальная в Европе плотность августейших персон на квадратный километр. По данным за 2019 год, здесь насчитывается около 38 000 жителей. А площадь страны — 160 км², что лишь вдвое больше размеров территории Калининграда.
Маршалловы острова: тихоокеанский Чернобыль
Площадь: 181 км².
Государство состоит из 29 атоллов и пяти изолированных островов, которые разбросаны по территории более 1 млн км2, в то время как общая площадь суши — чуть меньше Ярославля.
С 1946 по 1960 год острова являлись ядерным полигоном США. В 2020 году эксперты из Колумбийского центра ядерных исследований обнаружили в 38 образцах грунта с 11 разных островов превышение радиоактивных элементов. Сильнее всего оказались загрязнены Рунит, Энджеби, Бикини и Наен. Причем на острове Бикини в тысячу раз больше плутония, чем в Чернобыле или на Фукусиме.
Сент-Китс и Невис: страна — член Британского содружества
Площадь: 261 км².
Из-за размеров территории эта маленькая страна трижды войдет в кольцо МКАДа. Государство состоит из островов Сент-Китс и Невис, относящихся к Малым Антильским островам.
В 1493 году их открыл Христофор Колумб, но Испанию острова не заинтересовали. Французы и англичане оказались не столь привередливы, и между ними долго шла борьба за право обладания территорией, пока не победила Великобритания. В 1983 году Федерация Сент-Китс и Невис обрела независимость, но осталась государством Британского Содружества. Так что монархом здесь признается королева Елизавета II.
Мальдивы: самая маленькая страна в Азии
Площадь: 298 км².
Мальдивские острова входят в десять самых маленьких стран мира, но при этом являются крупнейшим коралловым государством. Республика представляет собой цепь из 26 атоллов, а те состоят из 1192 коралловых островов. При общей площади 90 000 км² территория суши занимает 298 км², а это почти втрое меньше Волгограда.
Белоснежные песчаные пляжи и кристально голубая вода сделали страну райским местом для отдыха. Однако в 2020 году ученые из Университета Флиндерса в Австралии зарегистрировали здесь самое высокое загрязнение микропластиком на планете. А это может поставить под угрозу не только туризм, но и жизнь на острове.
Ранее мы рассказывали о мусорном континенте, образовавшемся в Тихом океане, а также о том, как борются с мусором, прежде всего с пластиком, государства и отдельные граждане.
Мальта: страна без рек и озер
Площадь: 316 км².
Республика Мальта занимает не один, а семь островов, которые образуют архипелаг. Их общая площадь примерно в восемь раз меньше Москвы.
На этой крошечной территории проживает около полумиллиона человек, но нет ни рек, ни озер, только Средиземное море вокруг. Мальта является единственной страной в Европе, где нет источников пресной воды. Ее завозят из других государств мира, и каждый день принимать ванну — большая роскошь.