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14:58 (мск), источник: Моя Планета

Самые маленькие страны мира. Топ-10

Некоторые страны в мире по занимаемой площади меньше современных мегаполисов.

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В этой подборке — самые маленькие и самые интересные.

Gabriella Clare Marino/CC0
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Ватикан: город-государство

Площадь: 0,44 км². 

Среди всех государств мира самой маленькой страной официально является Ватикан. Представьте себе при этом, что площадь самого маленького района Москвы — Арбата — в несколько раз больше: 2,11 км². Ватикан со всех сторон окружен Римом и является не только городом-государством, но и государством-анклавом.

А еще Ватикан — единственное государство с нулевой рождаемостью. Здесь нет роддома, и первый ребенок родился в 2016 году, прямо на площади Святого Петра.

Паспорт гражданина страны — документ крайне редкий. Получить его могут лишь резиденты-кардиналы, дипломаты Святого Престола, работники Ватикана и члены их семей. Когда они заканчивают службу, гражданство автоматически обменивается на итальянское.

Matthias Mullie/CC0
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Монако: страна-княжество

Площадь: 2,02 км². 

Благодаря шикарным казино Монако стало излюбленным местом отдыха миллионеров. На такой скромной площади проживает около 38 000 человек. Следовательно, Монако не только входит в список самых маленьких стран мира, но и является наиболее густонаселенной страной.

Около 20% жителей — монегаски, остальные — граждане других стран. Как подданные княжества, монегаски имеют ряд привилегий. Например, им запрещено посещать игровые залы и делать ставки на деньги, зато они освобождены от уплаты подоходного налога.

Winston Chen/CC0
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Науру: страна без столицы

Площадь 21,3 км².

Остров Науру размером чуть меньше площади города Переславль-Залесский в Ярославской области бьет рекорды по множеству позиций. Он является самой маленькой независимой республикой, самым маленьким островным государством, самым маленьким государством за пределами Европы и единственной в мире страной без официальной столицы. Административным центром считается Ярен.

Когда-то здесь добывали фосфориты, и в начале 1980-х страна входила в список наиболее богатых в мире. Но когда запасы исчерпались, экономика начала падать. В настоящее время, по данным ВОЗ, 93% жителей острова страдают от ожирения. Все потому, что стали мало двигаться и питаться высококалорийными полуфабрикатами, доставляемыми с материка.

Brenda Padilla/CC0
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Тувалу: страна, которая уходит под воду

Площадь: 26 км². 

Это как если бы Углич был отдельной страной. К слову, население Тувалу составляет около 11 000 жителей — в три раза меньше, чем в этом российском городе.

В 2018 году ученые из Оклендского университета оценили, как изменился уровень моря и площадь рифов с 1971 по 2014 год, и выяснили, что уровень моря поднимался на 4 мм в год. Но только 27% островов Тувалу стали меньше, остальные, напротив, увеличились. Ученые объяснили это тем, что береговая линия смещалась в сторону моря из-за осаждения на берегу частиц, образовавшихся в результате эрозии.

Если процесс продолжится, возможно, жителям этой маленькой страны придется переехать на один из «растущих» островов, так как остальные уйдут под воду.

Lorenzo Castagnone/CC0
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Сан-Марино: самая старая страна

Площадь: 60,57 км². 

Страна размером вдвое меньше Владимира претендует на звание старейшего суверенного государства в мире, так как была основана в 301 году. Именно от этой даты местные жители ведут летоисчисление. Да-да, помимо обычного календаря, у санмаринцев есть свой, и, согласно ему, сейчас XVII век.

При этом в Сан-Марино проживает около 32 000 человек, а во Владимире — примерно в 11 раз больше.

Oliver Schwendener/CC0
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Лихтенштейн: страна августейших персон

Площадь: 160 км².

Княжество Лихтенштейн полностью находится в отрогах Альп и окружено Австрией на востоке и Швейцарией на западе. Государство было образовано в 1719 году, когда император Священной Римской империи признал австрийского князя Лихтенштейна, владельца этих земель, князем суверенного достоинства.

С тех пор это одно из трех государств мира, имеющих название, данное в честь правящей династии. Остальные два — Иордания и Саудовская Аравия. А в мире шутят, что в стране максимальная в Европе плотность августейших персон на квадратный километр. По данным за 2019 год, здесь насчитывается около 38 000 жителей. А площадь страны — 160 км², что лишь вдвое больше размеров территории Калининграда.

Vance Berisford/CC0
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Маршалловы острова: тихоокеанский Чернобыль

Площадь: 181 км².

Государство состоит из 29 атоллов и пяти изолированных островов, которые разбросаны по территории более 1 млн км2, в то время как общая площадь суши — чуть меньше Ярославля.

С 1946 по 1960 год острова являлись ядерным полигоном США. В 2020 году эксперты из Колумбийского центра ядерных исследований обнаружили в 38 образцах грунта с 11 разных островов превышение радиоактивных элементов. Сильнее всего оказались загрязнены Рунит, Энджеби, Бикини и Наен. Причем на острове Бикини в тысячу раз больше плутония, чем в Чернобыле или на Фукусиме.

Garrett Gee/CC0
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Сент-Китс и Невис: страна — член Британского содружества

Площадь: 261 км².

Из-за размеров территории эта маленькая страна трижды войдет в кольцо МКАДа. Государство состоит из островов Сент-Китс и Невис, относящихся к Малым Антильским островам.

В 1493 году их открыл Христофор Колумб, но Испанию острова не заинтересовали. Французы и англичане оказались не столь привередливы, и между ними долго шла борьба за право обладания территорией, пока не победила Великобритания. В 1983 году Федерация Сент-Китс и Невис обрела независимость, но осталась государством Британского Содружества. Так что монархом здесь признается королева Елизавета II.

Shifaaz Shamoon/CC0
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Мальдивы: самая маленькая страна в Азии

Площадь: 298 км².

Мальдивские острова входят в десять самых маленьких стран мира, но при этом являются крупнейшим коралловым государством. Республика представляет собой цепь из 26 атоллов, а те состоят из 1192 коралловых островов. При общей площади 90 000 км² территория суши занимает 298 км², а это почти втрое меньше Волгограда.

Белоснежные песчаные пляжи и кристально голубая вода сделали страну райским местом для отдыха. Однако в 2020 году ученые из Университета Флиндерса в Австралии зарегистрировали здесь самое высокое загрязнение микропластиком на планете. А это может поставить под угрозу не только туризм, но и жизнь на острове.

Ранее мы рассказывали о мусорном континенте, образовавшемся в Тихом океане, а также о том, как борются с мусором, прежде всего с пластиком, государства и отдельные граждане.

Micaela Parente/CC0
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Мальта: страна без рек и озер

Площадь: 316 км².

Республика Мальта занимает не один, а семь островов, которые образуют архипелаг. Их общая площадь примерно в восемь раз меньше Москвы.

На этой крошечной территории проживает около полумиллиона человек, но нет ни рек, ни озер, только Средиземное море вокруг. Мальта является единственной страной в Европе, где нет источников пресной воды. Ее завозят из других государств мира, и каждый день принимать ванну — большая роскошь.

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