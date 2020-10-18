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12:46 (мск), источник: Коммерсантъ

Минпросвещения не рассматривает локдаун в системе образования

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что образовательный процесс на сегодняшний день сохраняется на территории всей страны. Регионы принимают меры в зависимости от эпидемиологической ситуации.

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Источник: Александр Миридонов / Коммерсантъ

По его словам, на карантин из-за коронавируса закрыты около 100−110 российских школ (0,31%), из-за ОРВИ и гриппа — 88 школ (0,22%).

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«Особо подчеркну, что ни о каком локдауне в системе образования речи не идет, образовательный процесс сохраняется на территории всей России. Москва и другие регионы продолжают работу, необходимую для защиты здоровья, исходя из той ситуации, которая сложилась, а также опираясь на рекомендации и требования органов здравоохранения. Меры от региона к региону разнятся в зависимости от конкретной эпидемиологической ситуации», — сказал Кравцов в интервью ТАСС.

Сергей Кравцов рассказал, что учителей, которые откажутся делать прививку от коронавируса или от гриппа, не будут отстранять от работы. Он отметил, что «прививка — дело добровольное». «Когда начнется плановая работа по вакцинации от коронавируса, то учителям будет предложена эта возможность и это, безусловно, хорошо, что у нашей страны подобные возможности имеются. Но, повторюсь, это будет добровольный процесс», — уточнил он.

Из-за выявления случаев заражения коронавирусом в школах отдельные классы или ученики уходят на дистанционное обучение, а в некоторых регионах переносят каникулы. В Москве школьники ушли на каникулы 5 октября. Завтра, 19 октября, учащиеся 1−5 классов вернутся в школы, остальные ученики перейдут на дистанционное обучение до 1 ноября.

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