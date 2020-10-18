Минпросвещения не рассматривает локдаун в системе образования

По его словам, на карантин
«Особо подчеркну, что ни о каком локдауне в системе образования речи не идет, образовательный процесс сохраняется на территории всей России. Москва и другие регионы продолжают работу, необходимую для защиты здоровья, исходя из той ситуации, которая сложилась, а также опираясь на рекомендации и требования органов здравоохранения. Меры от региона к региону разнятся в зависимости от конкретной эпидемиологической ситуации», — сказал Кравцов в интервью ТАСС.
Сергей Кравцов рассказал, что учителей, которые откажутся делать прививку от коронавируса или от гриппа, не будут отстранять от работы. Он отметил, что «прививка — дело добровольное». «Когда начнется плановая работа по вакцинации от коронавируса, то учителям будет предложена эта возможность и это, безусловно, хорошо, что у нашей страны подобные возможности имеются. Но, повторюсь, это будет добровольный процесс», — уточнил он.