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17:56 (мск), источник: Lenta.Ru

Подсчитана средняя стоимость лечения от COVID-19 в Германии

В Германии стационарное лечение от вызываемой коронавирусной инфекцией пневмонии оценивается примерно в 10,7 тысячи евро. Данные приведены на основе информации страховых компаний, подсчитавших среднюю стоимость лечения пациентов с COVID-19 при госпитализации, передает Deutsche Welle.

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Источник: РИА "Новости"

При этом, если медики не будут использовать аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), лечение обойдется в 5 тысяч евро, если все-таки понадобится эта техника, то стоимость возрастет до 38,5 тысячи евро.

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Об этом рассказал представитель объединения государственных касс медицинского страхования AOK в Германии.

В компании Barmer также отметили, что если подключение к ИВЛ необязательно, то цена за лечение пациента в стационарном режиме составит 6,9 тысячи евро. Если важно дополнительное медицинское оборудование, плата за услуги вырастет до 31,7 тысячи евро.

Утверждается, что аппараты ИВЛ необходимы всего 14 процентам от всего числа инфицированных пациентов.

По состоянию на 18 октября в Германии зафиксировано 5587 новых зараженных коронавирусом. За все время пандемии выявлено больше 360 тысяч инфицированных, из которых 290 тысяч — выздоровевшие, а около 9850 — скончавшиеся от вызванных осложнений.

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