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15:44 (мск), источник: Ведомости

В РАН сообщили об исчезновении антител у 20% перенесших коронавирус

Примерно 15−20% людей, перенесших коронавирус, в течение одного-двух месяцев полностью теряют антитела, сообщил академик РАН, эпидемиолог Арег Тотолян в эфире телеканала «Россия 1».

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Источник: РИА "Новости"

«Примерно 15−20% из числа переболевших теряют антитела… Иммунная система как-то отреагировала небольшим уровнем антител, и через месяц-два от этих антител не осталось и следа», — заявил он. Специалист пояснил, что в первую очередь это касается пациентов, перенесших инфекцию бессимптомно.

Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи, она получила название «Спутник V». Сейчас в стране проходят ее пострегистрационные испытания с участием 40 000 добровольцев.

14 октября президент России Владимир Путин объявил о регистрации второй вакцины — «ЭпиВакКорона», разработанной научным центром «Вектор». 6 октября в России начались ее испытания. Глава Роспотребнадзора Анна Попова 15 октября уточнила, что вакцина может быть зарегистрирована через месяц. Кроме того, о разработке еще одной вакцины сообщили крымские ученые.

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