15:44 (мск), источник: Ведомости
В РАН сообщили об исчезновении антител у 20% перенесших коронавирус
Примерно 15−20% людей, перенесших коронавирус, в течение
«Примерно 15−20% из числа переболевших теряют антитела… Иммунная система
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи, она получила название «Спутник V». Сейчас в стране проходят ее пострегистрационные испытания с участием 40 000 добровольцев.
14 октября президент России Владимир Путин объявил о регистрации второй вакцины — «ЭпиВакКорона», разработанной научным центром «Вектор». 6 октября в России начались ее испытания. Глава Роспотребнадзора Анна Попова 15 октября уточнила, что вакцина может быть зарегистрирована через месяц. Кроме того, о разработке еще одной вакцины сообщили крымские ученые.