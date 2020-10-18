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16:25 (мск), источник: Новости Mail.ru

Нейросеть улучшила кадры с инаугурацией Джона Кеннеди (видео)

Теперь фильм можно посмотреть в отличном качестве.

Энтузиасты из Topaz Labs использовали искусственный интеллект, чтобы улучшить документальные кадры с инаугурацией Джона Кеннеди.

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«Исходный фильм был очищен от шумов, увеличен до разрешения 4K, интерполирован до 60 кадров в секунду с использованием искусственного интеллекта. Это видео уже было цветным и в отличном качестве», — отметили авторы работы.

Во время загрузки произошла ошибка.
Оригинальный фильм

Инаугурация Джона Фицджеральда Кеннеди состоялась 20 января 1961 года. Он стал 35-м президентом США.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
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