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19:57 (мск), источник: Газета.Ру

Ученые определили слуховые симптомы коронавируса

Ученые из Университетского колледжа Лондона заявили, что обнаружили новый симптом, который может указывать на наличие коронавируса у пациента. По их данным, ухудшение слуха — звон или шум в ушах без внешних причин — указывают на вирус. Отмечается, что люди, у которых была тяжелая форма заболевания, в дальнейшем теряли слух.

Коронавирус COVID-19
COVID-19: Новые случаи
Россия
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Источник: Reuters

Ученые из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета определили еще один симптом, который может указывать на наличие у пациента коронавируса. По их мнению, это изменения слуха, передает Express со ссылкой на специалистов.

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Эксперты заявили, что ряд пациентов, которые заразились новым типом вируса, жаловались на тиннитус — звон или шум в ушах без какого-либо внешнего фактора. Помимо этого, ученые указали на то, что были случаи, когда пациенты с тяжелым течением болезни в дальнейшем полностью теряли слух.

В связи с этим открытием британские ученые призвали врачей обращать внимание на изменения слуха у пациентов и своевременно принимать меры, определяя наличие коронавируса и корректируя лечение пациентов.

В то же время ученые обращают внимание, что тиннитус может сопровождать и другие заболевания. Они подчеркнули, что беспокоиться стоит, только если этот симптом сочетается с другими признаками коронавируса.

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Ранее российский врач-биофизик, ведущий специалист проекта Вакцина.ру Нелли Соседова сообщила, что определить заражение коронавирусом можно не только по повышенной температуре, слабости, кашлю, но и по потере обоняния и вкуса.

В беседе с радио Sputnik Соседова заметила, что последние два признака будут даже при бессимптомном течение болезни. Более точный способ определить, что человек является носителем вируса, даже если у него отсутствуют явные симптомы, — сдать тест на антитела. «Если при отсутствии клинической картины у вас есть антитела, вы уже переболели бессимптомно и имеете иммунный статус против коронавируса», — заверила специалист.

Медик обратила внимание, что основную опасность представляет собой пневмония, которая развивается при коронавирусе и в некоторых случаях не имеет внешних признаков.

По словам Соседовой, в случае поражения легких может наблюдаться кратковременное повышение температуры, и то не всегда. «Пневмония не всегда проявляется кашлем, насморком», — констатировала врач.

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Недавно ученые Имперского колледжа Лондона заявили, что заболевания почек в два раза повышают риск летального исхода при заражении коронавирусной инфекцией. Исследование специалистов опубликовал журнал Anaesthesia.

Такой вывод специалисты сделали на основании изучения 372 пациентов с COVID-19, которые с 10 марта по 23 июля были в реанимации четырех больниц Бирмингема и Лондона. У 216 из них были проблемы с почками, почти 50% из этих пациентов скончались. При этом среди тех пациентов, у которых не было патологий почек, умерших было всего 32 человека.

При этом ученые точно не могут указать причину такой статистики. По их мнению, результаты могут быть связаны как с воздействием вируса на организм в целом, так и с использованием токсичных средств при лечении COVID-19.

Чтобы снизить риск заболеваемости коронавирусом, заслуженный врач России Александр Карабиненко рекомендует строго соблюдать масочно-перчаточный режим и в зимний период времени.

Маски предотвращают распространение тех паров и мелких брызг, которые идут от человека при разговоре, кашле и чихании. Маски надо носить в прежнем режиме, невзирая на холода.
Александр Карабиненко
(цитата по радио Sputnik)

Он добавил, что есть необходимость и в ношении перчаток. «На коже рук гнездится очень много всяких бактерий и вирусов. Человек трет себе нос, прикасается к губам и через руки может зайти вирус. Масочно-перчаточный режим зимой обязателен», — констатировал врач.

Вместе с тем он признал, что поведение коронавируса в зимний период плохо изучено, а наиболее точные рекомендации по противодействию распространения вируса появятся позднее.

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