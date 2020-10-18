В вагонах московского метро будут проверять наличие масок у пассажиров

«На предстоящей неделе усилим контроль за ношением масок и перчаток в городском транспорте. Проверки будут на 100% станций мосметро, в вагонах пройдут совместные рейды ГКУ “Организатор перевозок” и полиции», — говорится в сообщении.
Отмечается, что строже будут проверять ношение средств индивидуальной защиты в автобусах, электробусах, трамваях и на МЦД.
«Пожалуйста, если поездка необходима — подготовьтесь к ней заранее и выполните всего два простых условия: наденьте маску и перчатки. Это поможет сберечь ваше здоровье и не подвергать опасности других пассажиров. Если острой необходимости в поездке нет, и, особенно, если чувствуете недомогание — оставайтесь дома. Это лучшее, что вы можете сделать в борьбе с распространением вируса», — говорится в сообщении.