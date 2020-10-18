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19:07 (мск), источник: РИА Новости

В вагонах московского метро будут проверять наличие масок у пассажиров

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Проверки наличия у пассажиров масок и перчаток со следующей недели будут на всех станциях метро Москвы, рейды в вагонах будут совместно проводить ГКУ «Организатор перевозок» и полиция, сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

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Источник: РИА Новости

«На предстоящей неделе усилим контроль за ношением масок и перчаток в городском транспорте. Проверки будут на 100% станций мосметро, в вагонах пройдут совместные рейды ГКУ “Организатор перевозок” и полиции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что строже будут проверять ношение средств индивидуальной защиты в автобусах, электробусах, трамваях и на МЦД.

«Пожалуйста, если поездка необходима — подготовьтесь к ней заранее и выполните всего два простых условия: наденьте маску и перчатки. Это поможет сберечь ваше здоровье и не подвергать опасности других пассажиров. Если острой необходимости в поездке нет, и, особенно, если чувствуете недомогание — оставайтесь дома. Это лучшее, что вы можете сделать в борьбе с распространением вируса», — говорится в сообщении.

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