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02:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Астрофизик предупредил о столкновении с астероидом накануне выборов в США

Астероид размером с холодильник приблизится к Земле 2 ноября, за день до президентских выборов в США. Об этом в Instagram написал американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон.

Источник: AP 2020

По его данным, астероид 2018VP1, огромный космический камень, «несется к нам со скоростью более 25 тысяч миль в час». Ученый предположил, что космическое тело может коснуться Земли, однако не нанесет вреда. «Так что если конец света наступит в 2020 году, это будет не по вине Вселенной», — подытожил он.

По данным НАСА, астероид 2018VP1 подойдет к Земле на минимальное расстояние 2 ноября приблизительно в 18:33 мск. Он пролетит в 384 тысячах километров от Земли. Вероятность того, что астероид войдет в атмосферу Земли, составляет лишь один шанс из 240 или 0,41 процента.

Астероид не был определен как «потенциально опасный», так как компьютерное моделирование его траектории не показало неминуемость будущего столкновения с нашей планетой. Последний раз он был замечен 16 ноября 2018 года.

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