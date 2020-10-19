04:33 (мск), источник: ТАСС
В РАН считают, что число заразившихся коронавирусом уменьшится зимой
Академик РАН Михаил Пальцев отметил особую важность усиления надзора за соблюдением рекомендаций и предписаний.
МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Заболеваемость коронавирусной инфекцией, возросшая осенью, пойдет на спад зимой, а весной число заразившихся вновь может возрасти, однако новая волна коронавируса будет менее интенсивной. Такое мнение академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ, профессор Михаил Пальцев высказал в интервью «Парламентской газете», опубликованном в понедельник.
«Думаю, как только ударят морозы, заболеваемость пойдет вниз. А к весне, скорее всего, будет еще один всплеск, но не такой интенсивный. К тому же, надеюсь, появится эффективная вакцина», — отметил Пальцев.
Ученый напомнил, что основной мерой профилактики от коронавируса является ношение масок. «Еще весной специалисты доказали, что примерно 90% заражений происходит
По его мнению, несмотря на рост числа заразившихся, закрытие кафе, театров и магазинов является для России «крайней мерой», в то время как от проведения массовых мероприятий и конференций следует отказаться. «Если ресторан пускает вместо 50 человек 20, между столами выдерживается расстояние, соблюдаются меры профилактики, почему бы ему не работать. А если это молодежное кафе, где ребята собираются толпами, устраивают танцы, — это другое дело. Без магазинов тоже не прожить, жизнь идет вперед, людям надо покупать не только продукты, но и вещи, в том числе детские», — добавил ученый.
Как отметил Пальцев, особую важность имеет усиление надзора за соблюдением рекомендаций и предписаний. «Я считаю, что надо просто усилить надзор. Сами административные меры уже есть. Для тех магазинов, ресторанов, кафе, других заведений, которые не соблюдают правила, предусмотрены большие штрафы или закрытие на три месяца. Для них это большие убытки. Так что надзорная система должна быть более эффективной, но жизнь останавливать не надо», — заключил он.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 38,6 млн человек, почти 1,11 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 399 334 случая заражения, выздоровели 1 070 576 человек, умерли 24 187.