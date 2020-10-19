Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Трамп пообещал установить «мир с позиции силы»США будут выстраивать свою мирную политику при помощи новых видов вооружения
Фоторепортажи
1280 лет Джону Леннону
8В Азии зацвели «розовые облака»
09:51 (мск), источник: Life.ru

Адвокат объяснил, чем опасны «мама» и «папа» в списке контактов телефона

Он призвал не забывать о важности использования различных защитных функций, предусмотренных гаджетом.

Источник: FirmBee/СС0

Телефон является тем устройством, в котором хранится много личной информации. Как сообщил заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов в интервью агентству «Прайм», не стоит пренебрегать простыми правилами безопасности — на случай, если устройство украдут или человек сам его потеряет либо забудет.

Новость
Эксперт рассказал о возможности узнать назначение звонка без ответа

По словам эксперта, нельзя указывать полные данные своих родных с упоминанием степени родства. Миронов заметил, что крайне опасно записывать в контакты «мама» или «сестра» с указанием имени и отчества.

— Всё перечисленное послужит подспорьем злоумышленникам, если вдруг ваш телефон окажется в их руках. В этом случае вы уже не сможете позвонить близким и рассказать печальную историю об утрате вашего телефона, зато с того же аппарата и от вашего имени маме или папе могут позвонить или отправить сообщение те, кто нашёл или похитил ваш гаджет, — подчеркнул специалист.

По его словам, зачастую подобное сообщение выглядит так: «Любимая мама, я не могу говорить, но тебе позвонит человек, сделай так, как он просит». После этого мошенники — уже с другого номера — позвонят матери и расскажут, что вам срочно требуются деньги, чтобы избежать больших проблем.

При этом мотивировки могут быть самыми разнообразными, начиная от дорожно-транспортных происшествий и задержания полицией до рассказов про несуществующие долги или компрометирующую вас информацию, которая может быть уничтожена только после передачи внушительной денежной суммы.
Анатолий Миронов
заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита»

Кроме того, Миронов призвал не забывать о важности использования различных защитных функций, предусмотренных телефоном. Не нужно записывать в гаджет коды доступа к банковским картам — ни в телефонной книге, ни в блокноте. Также не следует указывать коды доступа домофонов с указанием номера квартиры и этажа.

Эксперт порекомендовал гражданам быть внимательными и иногда проверять содержимое смартфона, корректировать и удалять ту информацию, которая может нести потенциальную угрозу.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Андрей Рублёв стал победителем турнира в Санкт-Петербурге
Футболисту ЦСКА сломали нос во время дерби с "Динамо"
Макрон потребовал немедленных действий в борьбе с терроризмом
Арестован врач, выдававший справки нижегородскому стрелку
Коллекторы назвали причины отказа россиян платить по долгам
Собянин оценил риски введения в Москве комендантского часа
Астрофизик предупредил о столкновении с астероидом
Сенатор обратился в ФБР по поводу «следа РФ» в деле сына Байдена
Здоровье
5 фраз, которые нельзя говорить нарциссу То, что перед вами человек с нарциссическим расстройством личности, предположить можно, и не имея специального образования.
Горячие темы на Авто
Что-то стало холодать... 298
Вопрос -- всплывающий порой -- 301
Во Франции учителю отрезали голову. Вроде мусульман. Вроде Аллах Акбар. 236
А убирать кто будет? 173
Кино
Валерий Тодоровский — о Козловском, Петрове и гипнозе Режиссер рассказал в новом интервью о засилье медийных фигур в кадре, сопротивлении гипнозу и фильмах про COVID-19
Новости партнеров
Российские пенсионеры с 1 октября начнут получать прибавку к пенсии
Что случилось в студии после заявлений Гордона о российской вакцине
Степаненко отреагировала на сына Петросяна
Российские звезды-евреи и их настоящие фамилии
Популярные темы на «Детях»
Американская королева – 4 265
По следам темы: " Отношения между мужчиной и женщиной с большой разницей в доходах" 160
вопрoсы женщин на свиданиях 126
Обжорство 122
Леди
Лиза Арзамасова стала брюнеткой с каре и челкой Актриса показала себя в необычном образе
Дом
Где в Москве остались уцелевшие деревянные дома: адреса и фото
Как обустроили кухни площадью всего 5 метров: фото
Россиянин сделал из водонапорной башни жилой особняк: фото
Как подготовиться к «черной пятнице» и что купить уже сейчас?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь