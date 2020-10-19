09:51 (мск), источник: Life.ru
Адвокат объяснил, чем опасны «мама» и «папа» в списке контактов телефона
Он призвал не забывать о важности использования различных защитных функций, предусмотренных гаджетом.
Телефон является тем устройством, в котором хранится много личной информации. Как сообщил заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов в интервью агентству «Прайм», не стоит пренебрегать простыми правилами безопасности — на случай, если устройство украдут или человек сам его потеряет либо забудет.
По словам эксперта, нельзя указывать полные данные своих родных с упоминанием степени родства. Миронов заметил, что крайне опасно записывать в контакты «мама» или «сестра» с указанием имени и отчества.
— Всё перечисленное послужит подспорьем злоумышленникам, если вдруг ваш телефон окажется в их руках. В этом случае вы уже не сможете позвонить близким и рассказать печальную историю об утрате вашего телефона, зато с того же аппарата и от вашего имени маме или папе могут позвонить или отправить сообщение те, кто нашёл или похитил ваш гаджет, — подчеркнул специалист.
По его словам, зачастую подобное сообщение выглядит так: «Любимая мама, я не могу говорить, но тебе позвонит человек, сделай так, как он просит». После этого мошенники — уже с другого номера — позвонят матери и расскажут, что вам срочно требуются деньги, чтобы избежать больших проблем.
При этом мотивировки могут быть самыми разнообразными, начиная от
дорожно-транспортныхпроисшествий и задержания полицией до рассказов про несуществующие долги или компрометирующую вас информацию, которая может быть уничтожена только после передачи внушительной денежной суммы.
Кроме того, Миронов призвал не забывать о важности использования различных защитных функций, предусмотренных телефоном. Не нужно записывать в гаджет коды доступа к банковским картам — ни в телефонной книге, ни в блокноте. Также не следует указывать коды доступа домофонов с указанием номера квартиры и этажа.
Эксперт порекомендовал гражданам быть внимательными и иногда проверять содержимое смартфона, корректировать и удалять ту информацию, которая может нести потенциальную угрозу.