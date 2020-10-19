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09:17 (мск), источник: РИА Новости

Коллекторы назвали причины отказа россиян платить по долгам

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Абсолютное большинство российских заемщиков, допускающих просрочку по кредитам в настоящее время, делает это из-за финансовых трудностей — во время пандемии доля называющих такую причину подскочила до 70%, рассказал РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.

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Источник: РИА Новости

«На текущий момент поведение должников изменилось и причины неплатежей, которые они называют, стали более реальными. Если в марте на финансовые трудности ссылались 55% должников, то сейчас 70%», — сказал он. При этом половина тех, кто не платит по долгам из-за финансовых трудностей, жалуются на падение доходов, еще 30% должников — на потерю работы, 15% — на нехватку средств.

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По данным НАПКА, еще семь процентов россиян, допустивших просрочку по кредитам, рассчитывают идти в суд, чтобы не платить либо в разы уменьшить сумму долга. Не более двух процентов ссылаются на закон о банкротстве и на свое намерение пройти процедуру. По-прежнему шесть процентов россиян отказываются вносить платежи по кредиту из-за несогласия с суммой долга, а еще около семи полагают, что в текущих реалиях можно не возвращать долги вовсе. Примерно два процента россиян говорят, что не оформляли кредит, а шесть процентов должников называют другие причины.

«Интересно отметить, что практически перестали должники называть такую причину, как невозможность справиться со своей платежной нагрузкой из-за оформления нового кредита. Это является следствием ужесточения политики кредитования, как банков, так и микрофинансовых организаций», — добавляет Мехтиев.

Четверть должников, вышедших на просрочку в апреле-июне, в качестве причины неплатежей в 90% случаях называют сложную финансовую ситуацию, вызванную либо потерей работы, либо существенным снижением уровня дохода из-за пандемии. При этом лишь три процента ссылаются на кредитные каникулы, которые в реальности не были им предоставлены.

Зачастую речь идет именно о снижении совокупного семейного дохода. Как показывает практика, 70% семейных пар, оформляя кредит, рассчитывает платёжную нагрузку, исходя из совокупного дохода. В период пандемии у них остался один, под требования кредитных каникул они не подходили и поэтому был получен отказ (кредит был оформлен на того, чей доход либо не снизился либо снизился незначительно), за которым последовал пропуск платежа.
Эльман Мехтиев
президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА)

Большинство «пандемийных» должников (60%) собирается возвращаться в график платежей, а еще треть сомневается в этом, но от долга не отказываются. Лишь около 2−3% заявляют о желании объявить себя банкротами в будущем. При этом категоричных отказников в «пандемийном» портфеле находится не более 5%. «Все это позволяет нам думать, что 20% из тех, кто вышел на просрочку в период с апреля по июнь, вернутся в график платежей и смогут в ближайшей перспективе справиться с ситуацией», — заключил Мехтиев.

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