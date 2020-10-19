09:17 (мск), источник: РИА Новости
Коллекторы назвали причины отказа россиян платить по долгам
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Абсолютное большинство российских заемщиков, допускающих просрочку по кредитам в настоящее время, делает это
«На текущий момент поведение должников изменилось и причины неплатежей, которые они называют, стали более реальными. Если в марте на финансовые трудности ссылались 55% должников, то сейчас 70%», — сказал он. При этом половина тех, кто не платит по долгам
По данным НАПКА, еще семь процентов россиян, допустивших просрочку по кредитам, рассчитывают идти в суд, чтобы не платить либо в разы уменьшить сумму долга. Не более двух процентов ссылаются на закон о банкротстве и на свое намерение пройти процедуру.
«Интересно отметить, что практически перестали должники называть такую причину, как невозможность справиться со своей платежной нагрузкой
Четверть должников, вышедших на просрочку в
Зачастую речь идет именно о снижении совокупного семейного дохода. Как показывает практика, 70% семейных пар, оформляя кредит, рассчитывает платёжную нагрузку, исходя из совокупного дохода. В период пандемии у них остался один, под требования кредитных каникул они не подходили и поэтому был получен отказ (кредит был оформлен на того, чей доход либо не снизился либо снизился незначительно), за которым последовал пропуск платежа.
Большинство «пандемийных» должников (60%) собирается возвращаться в график платежей, а еще треть сомневается в этом, но от долга не отказываются. Лишь около 2−3% заявляют о желании объявить себя банкротами в будущем. При этом категоричных отказников в «пандемийном» портфеле находится не более 5%. «Все это позволяет нам думать, что 20% из тех, кто вышел на просрочку в период с апреля по июнь, вернутся в график платежей и смогут в ближайшей перспективе справиться с ситуацией», — заключил Мехтиев.