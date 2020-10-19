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09:36 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Сергей Собянин рассказал, как работают ограничительные меры в Москве

По словам Мэра Москвы, в столице удается, с одной стороны, защитить уязвимые группы населения и сохранить достаточный объем плановой медицинской помощи, а с другой — не допустить тотального локдауна и закрытия секторов экономики.

Коронавирус COVID-19
COVID-19: Новые случаи
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Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

На прошлой неделе впервые с весны было выявлено более пяти тысяч случаев заболевания за сутки. По мнению Мэра Москвы, этот показатель обусловлен высокой численностью населения города, а также увеличением количества тестов. Сергей Собянин ответил в своем блоге на популярные вопросы москвичей.

Масштаб тестирования

Столица занимает первое место среди регионов России по выявляемости зараженных COVID-19. А по количеству госпитализаций и ковидных пневмоний на 100 тысяч населения Москва сегодня находится на 30−40 месте. В больницах находятся около 10 тысяч человек, в реанимации и на ИВЛ — порядка тысячи.

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«Эффективность выявления зараженных в Москве намного выше, потому что параллельно с ПЦР-тестированием идет работа по выявлению COVID-19 через систему ИФА-тестов (около 35 тысяч в сутки) и КТ-диагностику (от 1300 до 1500 в сутки). А количество экспресс-тестов уже не поддается учету», — отметил Мэр Москвы.

В столице количество тестов на 100 тысяч жителей одно из самых высоких в России и среди городов мира (в 1,5−2 раза больше, чем в Лондоне или Берлине).

«Наша политика в сфере тестирования заключается в том, чтобы выявлять как можно раньше и как можно больше заболевших ковидом, чтобы своевременно оказать им помощь и не дать заразить других. Для этого мы используем все доступные лабораторные мощности и КТ-центры», — добавил Сергей Собянин.

Для оценки ситуации с заболеваемостью важно не общее число выявленных случаев, а количество больных, которым требуется госпитализация и даже реанимация. Также стоит уделять особое внимание количеству пациентов, столкнувшихся с осложнениями после перенесенной болезни, и, конечно, смертности.

Количество мест в больницах

Сергей Собянин также рассказал, что в столице уже развернуто около 15 тысяч специализированных коек для борьбы с коронавирусом, введены в строй резервные госпитали.

Это очень много. Даже при таком огромном количестве госпитализаций, как сегодня, они обеспечивают пятидесятипроцентный запас. При этом обычные клиники полностью обеспечивают экстренную и плановую помощь, что крайне важно.
Сергей Собянин

При сохранении роста заболеваемости потребуется выводить из плановой помощи другие больницы. Просто разворачивать дополнительные койки в новых корпусах не получится, так как для них требуется медицинский персонал, который и так уже работает с предельными нагрузками.

Средний путь

По словам Сергея Собянина, крайние меры, которые могут применяться для борьбы с коронавирусной инфекцией (введение комендантского часа, полный запрет на передвижения по городу, на въезд и выезд из него, закрытие всех предприятий), абсолютно неприемлемы и невозможны для Москвы.

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«Оптимальная стратегия заключается в том, чтобы найти средний путь между закрытием города и полным отказом от ограничительных мер. Не трогать основные сектора экономики, не лишать людей работы, но при этом найти возможность прервать цепочки распространения коронавируса», — отметил Мэр Москвы.

Домашний режим должны соблюдать жители старше 65 лет (2,1 миллиона человек) и граждане с хроническими заболеваниями (700 тысяч человек). На дистанционное обучение переведены школьники с шестого по 11 класс, студенты отдельных вузов и колледжей (660 тысяч человек). Также защищены дети до трех лет, которые еще не ходят в детский сад (370 тысяч) плюс их мамы (700 тысяч). Более одного миллиона человек перешли на удаленный режим работы. Кроме того, примерно 1,5 миллиона человек уже переболели коронавирусом, а значит, на какое-то время защищены иммунитетом.

Действенность введенных мер

Число пассажиров общественного транспорта сократилось на 40 процентов — с семи до 4,2 миллиона человек в день. К тому же ужесточились требования по соблюдению масочного режима.

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«Я не вижу необходимости для принятия более жестких мер, хотя отдельные точечные решения исключать нельзя. Наоборот, с понедельника мы возвращаем в школы учащихся первых — пятых классов. Риск заражения в этой группе меньше вреда, который наносит младшеклассникам отсутствие возможности ходить в школу. Но то, что мы обязательно будем делать, это жестко и системно контролировать соблюдение принятых мер», — заявил Сергей Собянин.

Проверки масочного режима на предприятиях и в транспорте будут проводиться регулярно до окончания пандемии.

«То же самое — удаленная работа. С понедельника начнем проверять выполнение организациями требования предоставить информацию о переводе части сотрудников на “удаленку”. А еще через несколько дней начнутся проверки фактического соблюдения режима дистанционной работы», — подчеркнул Мэр Москвы.

Для прохода в ночные клубы и бары, режим работы которых включает время с 00:00 до 06:00, посетители должны будут пройти чекин. Это нужно, чтобы в случае выявления заболевших среди других гостей заведения всех остальных смогли известить об этом по телефону.

Я прекрасно понимаю огромную усталость от того, с чем пришлось столкнуться в 2020 году. Но преуменьшать опасность и тем более делать вид, что ее не существует, это не выход. Сегодня, как никогда, необходимо быть максимально открытыми и честными. Только трезвая оценка ситуации позволит найти верное решение.
Сергей Собянин

По его словам, Москве удалось найти оптимальный путь, который, с одной стороны, поможет защитить уязвимые группы населения и сохранить достаточный объем плановой медицинской помощи, а с другой — не допустить тотального локдауна, который нанесет непоправимый ущерб экономике и доходам людей.

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