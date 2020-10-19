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13:34 (мск), источник: РБК

Ученые обнаружили уязвимое место у коронавирусов

Ученые выяснили, что рецепторный белок Tom70 помогает коронавирусам, однако его связка с коронавирусным геном Orf9b может использоваться в качестве лекарственной мишени для противовирусных препаратов.

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Источник: AP 2020

Коронавирусы SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 и MERS-CoV могут иметь одни и те же слабые места, что позволяет создать лекарственный препарат, способный их победить. Об этом говорится в статье ученых из Института биомедицинских наук американского Университета штата Джорджия, опубликованной в журнале Science.

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В материале специалисты описали общую лекарственную мишень для патогенов, вызывающих COVID-19 и SARS. Ученые обнаружили более 300 белков, вырабатываемых заражаемой клеткой, которые взаимодействуют с SARS-CoV-2. Из них исследователи определили 20 молекул, которые влияют на количество вирусных частиц каждого из трех коронавирусов, синтезируемых внутри клеток человеческого организма. К ним относится рецепторный белок Tom70, взаимодействующий с коронавирусным геном Orf9b, который принадлежит и SARS-CoV-1, и SARS-CoV-2.

Tom70 представляет собой митохондриальный фермент, принимающий непосредственное участие в перемещении белковых молекул в митохондрии из цитозоля. Кроме того, он участвует в процессе активации митохондриальных сигнальных белков, которые обеспечивают защиту против инфекции. Ученые выяснили, что Tom70 помогает коронавирусам, однако связка Tom70-Orf9b может использоваться в качестве лекарственной мишени для противовирусных препаратов широкого спектра действия.

Лекарственная мишень — конкретная молекула в организме, чья биохимическая функция тесно связана с возникновением или развитием определенной патологии, воздействие на которую молекулой лекарственного препарата дает терапевтический эффект.

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«В то время как традиционные противовирусные препараты воздействуют на вирусные ферменты, которые часто подвержены мутации и, следовательно, приводят к устойчивости к лекарственным препаратам, воздействие на белки, необходимые для репликации вируса, является стратегией, которая поможет этого избежать», — заключили ученые.

Накануне, 18 октября, стало известно, что ученые из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального госпиталя горла, носа и уха выявили новый симптом коронавируса. Они пришли к выводу, что заразившиеся коронавирусом пациенты могут испытывать звон и шум в ушах (тиннитус) и в дальнейшем потерять слух.

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Как отметили специалисты, такие симптомы наблюдались у больных COVID-19 и гриппом. При этом ученые подчеркнули, что тиннитус и проблемы со слухом сами по себе не означают заражения коронавирусом и могут сопровождать и другие заболевания. Рассматриваться как симптом COVID-19 тиннитус может в сочетании с другими симптомами, характерными для этого заболевания.

Комментируя эту информацию, врач-пульмонолог Сергей Пурясев в беседе с РБК заявил, что при поражении организма вирусной инфекцией можно столкнуться с большим числом осложнений, включая проблемы с почками, кишечником и нервной системой. «Нарушения слуха связаны с невритом слухового нерва. Вначале он проявляется шумом в ушах, а впоследствии может быть парез и паралич слухового нерва, человек может лишиться слуха», — сказал он, добавив, что после вирусных инфекций может развиться импотенция, простатит, а также произойти потеря зрения.

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Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский в свою очередь сообщил РБК, что не слышал о таком симптоме, как потеря слуха. «COVID-19 — это болезнь, которая может протекать либо с симптомами острых респираторных инфекций, либо с дыхательной недостаточностью и развитием острого респираторного дистресс-синдрома взрослых», — отметил он.

В списке основных симптомов коронавируса COVID-19, представленном Роспотребнадзором, значатся высокая температура, озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах, конъюнктивит. В отдельных случаях могут появляться симптомы желудочно-кишечных расстройств.

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