Ученые обнаружили уязвимое место у коронавирусов

Коронавирусы SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 и
В материале специалисты описали общую лекарственную мишень для патогенов, вызывающих COVID-19 и SARS. Ученые обнаружили более 300 белков, вырабатываемых заражаемой клеткой, которые взаимодействуют с SARS-CoV-2. Из них исследователи определили 20 молекул, которые влияют на количество вирусных частиц каждого из трех коронавирусов, синтезируемых внутри клеток человеческого организма. К ним относится рецепторный белок Tom70, взаимодействующий с коронавирусным геном Orf9b, который принадлежит и SARS-CoV-1, и SARS-CoV-2.
Tom70 представляет собой митохондриальный фермент, принимающий непосредственное участие в перемещении белковых молекул в митохондрии из цитозоля. Кроме того, он участвует в процессе активации митохондриальных сигнальных белков, которые обеспечивают защиту против инфекции. Ученые выяснили, что Tom70 помогает коронавирусам, однако связка Tom70-Orf9b может использоваться в качестве лекарственной мишени для противовирусных препаратов широкого спектра действия.
Лекарственная мишень — конкретная молекула в организме, чья биохимическая функция тесно связана с возникновением или развитием определенной патологии, воздействие на которую молекулой лекарственного препарата дает терапевтический эффект.
Накануне, 18 октября, стало известно, что ученые из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального госпиталя горла, носа и уха выявили новый симптом коронавируса. Они пришли к выводу, что заразившиеся коронавирусом пациенты могут испытывать звон и шум в ушах (тиннитус) и в дальнейшем потерять слух.
Как отметили специалисты, такие симптомы наблюдались у больных COVID-19 и гриппом. При этом ученые подчеркнули, что тиннитус и проблемы со слухом сами по себе не означают заражения коронавирусом и могут сопровождать и другие заболевания. Рассматриваться как симптом COVID-19 тиннитус может в сочетании с другими симптомами, характерными для этого заболевания.
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Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский в свою очередь сообщил РБК, что не слышал о таком симптоме, как потеря слуха. «COVID-19 — это болезнь, которая может протекать либо с симптомами острых респираторных инфекций, либо с дыхательной недостаточностью и развитием острого респираторного
В списке основных симптомов коронавируса COVID-19, представленном Роспотребнадзором, значатся высокая температура, озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах, конъюнктивит. В отдельных случаях могут появляться симптомы