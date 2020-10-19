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10:59 (мск), источник: Forbes

В России выявили наибольшее число зараженных коронавирусом с начала пандемии

Ежедневный прирост числа зараженных коронавирусом обновил антирекорд — впервые с начала пандемии он приблизился к 16 000. Общее число заболевших превысило 1,4 млн.

Коронавирус COVID-19
COVID-19: Новые случаи
Россия
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Источник: РИА "Новости"

За последние сутки в России выявили 15 982 новых случая заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Это максимум с начала эпидемии, впервые ежедневный прирост приблизился к 16 000. Второй день подряд выявляют свыше 15 000 новых инфицированных. Общее число зараженных достигло 1 415 316.

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За сутки от коронавируса скончались 179 человек. Второй день подряд смертность ниже 200 человек: сказываются выходные — в субботу и воскресенье, как правило, регистрируют меньше умерших и выздоровевших, чем по будням (ежедневная статистика оперштаба отражает данные за предыдущий день). Всего с начала пандемии смертность составила 24 366 человек. За сутки выздоровели 5328 человек, всего — 1 075 904.

В Москве за сутки 5376 новых случаев заражения коронавирусом. Это максимум после 12 мая, когда было 5392 заболевших. За сутки в городе скончался 51 пациент — минимум после 12 октября, когда было 34 смерти.

В Санкт-Петербурге 686 новых зараженных, в Подмосковье — 466, в Нижегородской области — 292, в Ростовской — 289. Больше 200 инфицированных за сутки еще в четырех регионах, больше 100 — в 36 регионах.

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