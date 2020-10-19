Ученые скорректировали прогноз многодневной магнитной бури

Согласно новому прогнозу, опубликованному на сайте лаборатории, магнитная буря класса G1 начнется 22 октября, а не 21 числа. Повышения мощности до уровня G2, которое ранее прогнозировалось на 25 октября, не будет. Кроме того, длительность возбуждения магнитосферы после бури сокращена в новом прогнозе с трех до одного дня.
Таким образом, буря начнется 22 числа и продлится по 25. Ее мощность на всем протяжении будет на самом низком уровне G1.
Всего в классификации магнитных бурь пять уровней — от G1 до G5. Считается, что слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграций птиц и животных. Более сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность, обычно вызывающая магнитные бури, может привести к тому, что полярные сияния будут видны на более южных широтах, чем обычно.