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11:17 (мск), источник: РИА Новости

Ученые скорректировали прогноз многодневной магнитной бури

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Ученые Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН скорректировали собственный прогноз многодневной магнитной бури: она начнется на сутки позже и будет слабее, чем предполагалось.

Источник: NASA
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Согласно новому прогнозу, опубликованному на сайте лаборатории, магнитная буря класса G1 начнется 22 октября, а не 21 числа. Повышения мощности до уровня G2, которое ранее прогнозировалось на 25 октября, не будет. Кроме того, длительность возбуждения магнитосферы после бури сокращена в новом прогнозе с трех до одного дня.

Таким образом, буря начнется 22 числа и продлится по 25. Ее мощность на всем протяжении будет на самом низком уровне G1.

Всего в классификации магнитных бурь пять уровней — от G1 до G5. Считается, что слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграций птиц и животных. Более сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность, обычно вызывающая магнитные бури, может привести к тому, что полярные сияния будут видны на более южных широтах, чем обычно.

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