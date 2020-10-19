Французская соцопека отняла ребенка у туристки из России

В международном общественном движении «Русские матери» рассказали, что 42-летняя россиянка Жанна Пиликина приехала с шестилетним сыном по турвизе в Лион в феврале 2020 года. Из-за пандемии женщина не смогла уехать из Франции и проживала с сыном в отеле.
По данным телеканала «360», соцзащита забрала ребенка после того, как он вышел в холл отеля один в то время, когда должен был быть уже в школе. В результате мальчика забрали во французский детский дом и запретили видеться с матерью. Сообщается также, что после суда ребенка могут передать в приемную семью.
По словам главы пресс-службы дипмиссии Сергея Паринова, дипломаты прилагают все усилия к обеспечению прав россиянки и ее ребенка.
В посольстве добавили, что следят за развитием ситуации и находятся в контакте с соотечественницей.