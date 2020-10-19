13:38 (мск), источник: Газета.Ру
Мешает метаболизму: ученые рассказали о вреде кофе по утрам
Ученые предупредили об опасности кофе до завтрака.
Утренний кофе на голодный желудок ухудшает метаболизм глюкозы, что потенциально способно привести к диабету, предупреждают физиологи из Батского университета в Великобритании. Исследование было опубликовано в журнале British Journal of Nutrition.
Участниками эксперимента стали 29 здоровых мужчин и женщин, которых ученые поделили на три группы. Первая спала так же, как обычно, и утром выпивала сладкий напиток, по содержанию калорий эквивалентный завтраку. Вторую группу исследователи будили каждый час, наутро угощая их таким же напитком, что и первую группу. С третьей группой происходило то же самое, что и со второй, но за полчаса до сладкого напитка участники получали порцию крепкого черного кофе.
У всех участников после употребления сладкого напитка исследователи брали кровь на анализ.
Как выяснилось, одна ночь с нарушением сна не влияет на усвояемость глюкозы по сравнению с нормальным сном, хотя прошлые работы показывали связь между сном и метаболизмом глюкозы. Однако потребление кофе привело к росту уровня глюкозы в крови на 50% по сравнению с группами, которые его не получали. Это может говорить о том, что кофеин потенциально способен приводить к инсулинорезистентности. Кроме того, известно, что кофеин стимулирует больший выброс в кровь жиров, что тоже мешает организму получать глюкозу из крови.
Изменения в метаболизме глюкозы говорят о снижении чувствительности к инсулину и повышению риска развития сахарного диабета 2-го типа в будущем, но при прогнозировании долгосрочных результатов необходимо учитывать и другие факторы, такие как физическая активность, отмечают исследователи. Единичные изменения не нанесут серьезного вреда, но регулярное систематическое вмешательство в метаболические процессы действительно может повлиять на здоровье.
«Мы знаем, что почти половина из нас просыпается утром и, прежде чем
«Эти данные могут быть важны для здоровья всех нас», — отмечает он.
«Результаты показывают, что одна только ночь беспокойного сна не ухудшила реакцию участников на глюкозу и инсулин в крови по сравнению с ночью нормального сна, и это обнадеживает, — добавляет его коллега Гарри Смит. — Однако не стоит начинать день после плохого сна с крепкого кофе — это отрицательно влияет на метаболизм глюкозы. В связи с этим людям следует попытаться сбалансировать потенциальную пользу кофеина как стимулятора утром с риском роста уровня глюкозы в крови, и, возможно, лучше употреблять кофе после завтрака, чем до него. Нам нужно узнать гораздо больше о влиянии сна на наш метаболизм, например, о том, сколько ночей с неспокойным сном необходимо для нарушения нашего метаболизма и каковы долгосрочные последствия этого, а также как бороться с этими проблемами».
Умеренное употребление кофе дает определенные преимущества для здоровья — снижает риск сердечных заболеваний, некоторых видов рака и неврологических заболеваний, поэтому результаты исследований «не означают, что кофе не может быть частью здорового образа жизни», подчеркивает Смит.
Кроме того, не следует слишком оптимистично относиться к данным о том, что бессонная ночь на метаболизм не влияет — если это происходит редко, то серьезного вреда для организма, скорее всего, действительно не будет, но систематический недосып значительно повышает риск развития