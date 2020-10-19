Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Засекреченные расследования советских спецслужб Генерал ФСО рассказывает об исследованиях, которые велись нашими спецслужбами на протяжении многих десятилетий
Фоторепортажи
40Названы финалисты премии Comedy Pet Photography Awards 2020
11Под Рязанью произошел взрыв снарядов на военном складе
13:38 (мск), источник: Газета.Ру

Мешает метаболизму: ученые рассказали о вреде кофе по утрам

Ученые предупредили об опасности кофе до завтрака.

Источник: AP 2020
Утренний кофе на голодный желудок мешает усваиваться глюкозе, предупреждают британские специалисты. Это может привести к инсулинорезистентности и сахарному диабету. Чтобы снизить риски, ученые рекомендуют пить кофе не до завтрака, а после.

Утренний кофе на голодный желудок ухудшает метаболизм глюкозы, что потенциально способно привести к диабету, предупреждают физиологи из Батского университета в Великобритании. Исследование было опубликовано в журнале British Journal of Nutrition.

Новость
11 удивительных фактов о кофе

Участниками эксперимента стали 29 здоровых мужчин и женщин, которых ученые поделили на три группы. Первая спала так же, как обычно, и утром выпивала сладкий напиток, по содержанию калорий эквивалентный завтраку. Вторую группу исследователи будили каждый час, наутро угощая их таким же напитком, что и первую группу. С третьей группой происходило то же самое, что и со второй, но за полчаса до сладкого напитка участники получали порцию крепкого черного кофе.

У всех участников после употребления сладкого напитка исследователи брали кровь на анализ.

Как выяснилось, одна ночь с нарушением сна не влияет на усвояемость глюкозы по сравнению с нормальным сном, хотя прошлые работы показывали связь между сном и метаболизмом глюкозы. Однако потребление кофе привело к росту уровня глюкозы в крови на 50% по сравнению с группами, которые его не получали. Это может говорить о том, что кофеин потенциально способен приводить к инсулинорезистентности. Кроме того, известно, что кофеин стимулирует больший выброс в кровь жиров, что тоже мешает организму получать глюкозу из крови.

Решая кофеином одну проблему, можно создать себе новую, и, борясь с сонливостью, ухудшить метаболизм глюкозы.
Русский атом
75 лет великой мечты

Изменения в метаболизме глюкозы говорят о снижении чувствительности к инсулину и повышению риска развития сахарного диабета 2-го типа в будущем, но при прогнозировании долгосрочных результатов необходимо учитывать и другие факторы, такие как физическая активность, отмечают исследователи. Единичные изменения не нанесут серьезного вреда, но регулярное систематическое вмешательство в метаболические процессы действительно может повлиять на здоровье.

«Мы знаем, что почти половина из нас просыпается утром и, прежде чем что-то сделать, пьет кофе — интуитивно, чем больше мы устаем, тем крепче кофе, — говорит профессор Джеймс Беттс, ведущий автор исследования. — Наша работа важна, и ее результаты имеют далекоидущие последствия для здоровья, так как до сих пор мы имели ограниченные знания о том, что кофеин делает с нашим организмом, в частности, как влияет на метаболизм и контроль уровня сахара в крови».

Проще говоря, контроль уровня сахара в крови нарушается, когда организм сначала получает дозу кофеина, особенно после бессонной ночи, поясняет Беттс. Снизить риски можно, выпив кофе не перед завтраком, а после, если все еще будет его хотеться.

«Эти данные могут быть важны для здоровья всех нас», — отмечает он.

Новость
Пища для ума: 8 продуктов, которые нужны вашему мозгу

«Результаты показывают, что одна только ночь беспокойного сна не ухудшила реакцию участников на глюкозу и инсулин в крови по сравнению с ночью нормального сна, и это обнадеживает, — добавляет его коллега Гарри Смит. — Однако не стоит начинать день после плохого сна с крепкого кофе — это отрицательно влияет на метаболизм глюкозы. В связи с этим людям следует попытаться сбалансировать потенциальную пользу кофеина как стимулятора утром с риском роста уровня глюкозы в крови, и, возможно, лучше употреблять кофе после завтрака, чем до него. Нам нужно узнать гораздо больше о влиянии сна на наш метаболизм, например, о том, сколько ночей с неспокойным сном необходимо для нарушения нашего метаболизма и каковы долгосрочные последствия этого, а также как бороться с этими проблемами».

Умеренное употребление кофе дает определенные преимущества для здоровья — снижает риск сердечных заболеваний, некоторых видов рака и неврологических заболеваний, поэтому результаты исследований «не означают, что кофе не может быть частью здорового образа жизни», подчеркивает Смит.

Кроме того, не следует слишком оптимистично относиться к данным о том, что бессонная ночь на метаболизм не влияет — если это происходит редко, то серьезного вреда для организма, скорее всего, действительно не будет, но систематический недосып значительно повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета 2-го типа.

 Вступили в силу новые правила покупки полиса ОСАГО
В мэрии Москвы допустили внедрение QR-кодов для чек-ина в ресторанах и салонах красоты
В России выявлено рекордное число случаев коронавируса
Ученые обнаружили уязвимое место у коронавирусов
Французская соцопека отняла ребенка у туристки из России
В Коми заболевших ОРВИ обязали самоизолироваться
Адвокат объяснил, чем опасны «мама» и «папа» в списке контактов
В Норвегии обнаружили новую мутацию коронавируса
Gnezdo.ru
5 признаков того, что у вас в роду были дворяне
Он - любимец миллионов. А посмотри на жену (фото)
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Как красивые арабки ходят дома для мужа: фото
Hi-Tech
Адвокат объяснил, чем опасны «мама» и «папа» в списке контактов телефона Неожиданная угроза
Авто
Новая Hyundai Elantra останется в России без гибридной версии Стало известно, с какими двигателями четырехдверное купе будет доступно на нашем рынке
Спецпроект
Русский атом 75 лет великой мечты
Новости партнеров
Эрдоган назвал 3 государства, которые считает преступными
Что случилось в студии после заявлений Гордона о российской вакцине
Российские пенсионеры с 1 октября начнут получать прибавку к пенсии
Кто станет следующим лидером России: предсказание монаха-провидца
Популярные темы на «Детях»
Американская королева – 4 422
Дистанционное обучение - начало 196
По следам темы: " Отношения между мужчиной и женщиной с большой разницей в доходах" 167
вопрoсы женщин на свиданиях 145
Новости партнеров
Назван симптом, характерный для всех видов онкологии
"Всех выгнали из кабинета": правда из первых рук о знаменитом портрете
Честный сериал о женщинах в России, который нужно смотреть всем
Советский ученый скрестил человека с гориллой: к чему это привело
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь