Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Начало космической эры Человечество отметило годовщину начала космической эры
Фоторепортажи
17Снимок тигрицы из Приморья победил на престижном фотоконкурсе
12Беспорядки в Бишкеке
14:50 (мск), источник: РИА Новости

В Роспотребнадзоре рассказали о приближении пика заболеваемости COVID-19

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Россия, вероятно, приближается к пику по числу новых случаев заражения коронавирусом, выявляемых за сутки, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Коронавирус COVID-19
COVID-19: Новые случаи
Россия
Вся статистика
Источник: РИА Новости

Она уточнила, что, несмотря на каникулы у школьников и удаленную работу у некоторых взрослых, рост заболеваемости пока продолжается. Ограничительные меры не сразу дают эффект даже при строгом соблюдении режима, пояснила собеседница агентства.

«Должен пройти хотя бы один инкубационный период — это 14 дней. Сейчас выявляют как раз заболевших в течение последних двух недель», — добавила она.

Пшеничная также выразила надежду, что суточный показатель прироста на пике не превысит отметку в 20 тысяч человек.
Новость
В РАН считают, что число заразившихся коронавирусом уменьшится зимой

«Но на этот прогноз могут оказать негативное влияние несоблюдение рекомендованных профилактических мер (масочный режим, социальное дистанцирование, гигиена рук), а также переохлаждение, связанное с резкими перепадами температуры в это время года, которые на время могут снизить защитные силы организма к респираторным инфекциям, в том числе и COVID-19», — сказала она.

Процесс стабилизации может начаться в первой декаде ноября, однако все зависит от сознательности граждан, еще раз отметила Пшеничная в заключение.

За последние сутки в России выявили рекордные 15 982 случая COVID-19, поправились 5328 человек, скончались 179. Самая сложная ситуация в Москве, в городе действуют точечные меры: масочно-перчаточный режим, частичный перевод на удаленку сотрудников и школьников, система регистрации при посещении ночных клубов и баров. Кроме того, пожилым и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано оставаться дома.

 В России ответили на угрозы Украины устроить 'поток гробов'
'Отвесили пощечину': китайцев восхитил ответ Лаврова США
В России выявлено рекордное число случаев коронавируса
Французская соцопека отняла ребенка у туристки из России
Ученые обнаружили уязвимое место у коронавирусов
Адвокат объяснил, чем опасны «мама» и «папа» в списке контактов
Мешает метаболизму: ученые рассказали о вреде кофе по утрам
В Норвегии обнаружили новую мутацию коронавируса
Коллекторы назвали причины отказа россиян платить по долгам
Горячие темы на Авто
Вопрос -- всплывающий порой -- 309
Что-то стало холодать... 298
А убирать кто будет? 245
Во Франции учителю отрезали голову. Вроде мусульман. Вроде Аллах Акбар. 239
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Американская королева – 4 422
Дистанционное обучение - начало 207
По следам темы: " Отношения между мужчиной и женщиной с большой разницей в доходах" 167
вопрoсы женщин на свиданиях 145
Новости партнеров
Российские звезды-евреи и их настоящие фамилии
Кто станет следующим лидером России: предсказание монаха-провидца
Инцидент в Крыму: корабль НАТО атаковал российские комплексы С-400
Новый способ обмана россиян на кассе "Пятерочки". Будьте внимательны
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь