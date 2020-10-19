В Коми заболевших ОРВИ обязали самоизолироваться

«В настоящее время на территории ряда муниципальных образований в Коми наблюдается продолжающийся рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Значительное число случаев отличается бессимптомным течением заболевания, что свидетельствует об устойчивой циркуляции вируса. Поэтому сохраняется риск его распространения, что требует принятия оперативных решений», — говорится в сообщении
Для предотвращения дальнейшего распространения COVID-19 на территории Коми теперь граждане при появлении признаков любой острой респираторной инфекции (ОРВИ) должны не просто незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций.
«Также скорректированы положения указа, касающиеся работодателей, осуществляющих деятельность на территории Коми. Им предписано обеспечить соблюдение работниками режима самоизоляции на дому при выявлении у указанных работников острой респираторной инфекции. А также — с даты выявления у лиц, совместно с ними проживающих, признаков острой респираторной инфекции и при наличии документа медицинской организации о необходимости соблюдения режима самоизоляции работником», — добавили в
Министерству здравоохранения Коми поручено обеспечить оказание жителям республики
Дарья Шучалина, Сыктывкар