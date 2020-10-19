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14:06 (мск), источник: Коммерсантъ

В Коми заболевших ОРВИ обязали самоизолироваться

Жителей Коми обязали перейти на режим самоизоляции при появлении признаков ОРВИ. Глава региона Владимир Уйба внес соответствующие изменения в указ «О введении режима повышенной готовности», сообщили «Ъ» в его пресс-службе. В Коми, по последним данным, выявлено 10,8 тыс. заразившихся коронавирусом, умерло 166 пациентов.

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Источник: AP 2020
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«В настоящее время на территории ряда муниципальных образований в Коми наблюдается продолжающийся рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Значительное число случаев отличается бессимптомным течением заболевания, что свидетельствует об устойчивой циркуляции вируса. Поэтому сохраняется риск его распространения, что требует принятия оперативных решений», — говорится в сообщении пресс-службы главы Коми.

Для предотвращения дальнейшего распространения COVID-19 на территории Коми теперь граждане при появлении признаков любой острой респираторной инфекции (ОРВИ) должны не просто незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций.

Их обязывают принять меры по соблюдению режима самоизоляции на дому.
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«Также скорректированы положения указа, касающиеся работодателей, осуществляющих деятельность на территории Коми. Им предписано обеспечить соблюдение работниками режима самоизоляции на дому при выявлении у указанных работников острой респираторной инфекции. А также — с даты выявления у лиц, совместно с ними проживающих, признаков острой респираторной инфекции и при наличии документа медицинской организации о необходимости соблюдения режима самоизоляции работником», — добавили в пресс-службе главы.

Министерству здравоохранения Коми поручено обеспечить оказание жителям республики амбулаторно-поликлинической помощи в необходимом объеме, в том числе в выходные и в нерабочие праздничные дни. А медорганизациям теперь предстоит обеспечить гражданам, проживающим совместно с лицами, у которых выявлены признаки острой респираторной инфекции, выдачу документа о необходимости соблюдении режима самоизоляции на дому.

Дарья Шучалина, Сыктывкар

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