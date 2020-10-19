Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Засекреченные расследования советских спецслужб Генерал ФСО рассказывает об исследованиях, которые велись нашими спецслужбами на протяжении многих десятилетий
Фоторепортажи
40Названы финалисты премии Comedy Pet Photography Awards 2020
11Под Рязанью произошел взрыв снарядов на военном складе
13:27 (мск), источник: РИА Новости

В Норвегии обнаружили новую разновидность коронавируса

МУРМАНСК, 19 окт — РИА Новости. Норвежские медики обнаружили новую для королевства разновидность коронавируса, которая, по их данным, ранее нигде не встречалась, сообщила телерадиокомпания NRK.

Коронавирус COVID-19
14:41 (мск)Песков назвал пандемию «беспрецедентным вызовом» для экономики
COVID-19: Новые случаи
Россия
Вся статистика
Источник: РИА Новости

Сообщается, что новая разновидность вируса была обнаружена в городе Тронхейме. «Мы не знаем, откуда здесь взялся этот вирус. До сих пор подобных вариантов вируса в Норвегии не было. Был поиск по международным базам, и там также не обнаружилась эта разновидность», — сказал телекомпании главный врач коммуны Туве Росстад.

Новость
Биолог назвал источник будущих мутаций коронавируса

По его мнению, количество заразившихся будет только расти по мере проведения тестирований. Как отметил врач, вывод о том, что вирус мутировал, они сделали после того, как обнаружили, что вирус проявляет себя несколько иначе — заражение происходит быстрее.

В минувшие выходные коронавирусом в Тронхейме заразились восемь человек, семь из которых — молодые люди старше 20 лет, у всех достаточно легкая форма заболевания.

На прошлой неделе стало известно о том, что около 1000 человек были помещены на карантин в Тронхейме, 800 из них посещали клуб «Маленький Лондон» недалеко от города. Власти утверждают, что ситуация в Тронхейме находится под контролем.

Всего с начала пандемии в Норвегии заразились коронавирусом более 16,4 тысячи человек. Более двух месяцев суточный прирост числа новых случаев составляет несколько десятков. За время эпидемии в королевстве от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 278 человек.

Исследование: микрокапли слюны при разговоре разлетаются на несколько метров
Во время загрузки произошла ошибка.
13:40 (мск)© Ньюстюб
 В России ответили на угрозы Украины устроить 'поток гробов'
'Отвесили пощечину': китайцев восхитил ответ Лаврова США
В России выявлено рекордное число случаев коронавируса
Ученые обнаружили уязвимое место у коронавирусов
Французская соцопека отняла ребенка у туристки из России
В Коми заболевших ОРВИ обязали самоизолироваться
Адвокат объяснил, чем опасны «мама» и «папа» в списке контактов
Мешает метаболизму: ученые рассказали о вреде кофе по утрам
Новости партнеров
Володин попросил Терешкову покинуть зал заседаний Госдумы
Терешкову попросили выйти из зала заседания Госдумы
12 130 рублей: пенсионеры старше 60 лет получат новую доплату
Силуанов предупредил россиян об отмене пенсий
Популярные темы на «Детях»
Американская королева – 4 422
Дистанционное обучение - начало 200
По следам темы: " Отношения между мужчиной и женщиной с большой разницей в доходах" 167
вопрoсы женщин на свиданиях 145
Новости партнеров
Назван симптом, характерный для всех видов онкологии
"Всех выгнали из кабинета": правда из первых рук о знаменитом портрете
Честный сериал о женщинах в России, который нужно смотреть всем
Советский ученый скрестил человека с гориллой: к чему это привело
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь