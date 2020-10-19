В Норвегии обнаружили новую разновидность коронавируса

Сообщается, что новая разновидность вируса была обнаружена в городе Тронхейме. «Мы не знаем, откуда здесь взялся этот вирус. До сих пор подобных вариантов вируса в Норвегии не было. Был поиск по международным базам, и там также не обнаружилась эта разновидность», — сказал телекомпании главный врач коммуны Туве Росстад.
По его мнению, количество заразившихся будет только расти по мере проведения тестирований. Как отметил врач, вывод о том, что вирус мутировал, они сделали после того, как обнаружили, что вирус проявляет себя несколько иначе — заражение происходит быстрее.
В минувшие выходные коронавирусом в Тронхейме заразились восемь человек, семь из которых — молодые люди старше 20 лет, у всех достаточно легкая форма заболевания.
На прошлой неделе стало известно о том, что около 1000 человек были помещены на карантин в Тронхейме, 800 из них посещали клуб «Маленький Лондон» недалеко от города. Власти утверждают, что ситуация в Тронхейме находится под контролем.
Всего с начала пандемии в Норвегии заразились коронавирусом более 16,4 тысячи человек. Более двух месяцев суточный прирост числа новых случаев составляет несколько десятков. За время эпидемии в королевстве от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 278 человек.