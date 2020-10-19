Коронавирус в мире: 40 млн зараженных, Италия вводит ограничения, Австралия ослабляет локдаун

Число зараженных коронавирусом превысило 40 млн человек | Источник:GETTY IMAGES
Учитывая различия в методах тестирования и тот факт, что во многих странах анализ на коронавирус недоступен широким слоям населения, истинная цифра, уверены ученые, куда выше.
Лидерами по печальной статистике остаются США, Бразилия и Индия.
В Европе все больше стран, испытывающих вторую волну заражений, пытаются не допустить всеобщего карантина за счет более локальных мер. Тем временем в Австралии штат Виктория осторожно ослабляют жесткие меры после почти 100 дней локдауна.
Премьер Италии: «Не расслабляйтесь при встрече с близкими»
Местные власти смогут закрывать общественные места в 21:00 | Источник:EPA
В понедельник меры, направленные на ограничение коронавируса, ужесточает Италия. Мэров городов наделили полномочиями закрывать общественные пространства в 21:00. Группы посетителей ресторанов сокращаются до шести человек, и после 18:00 обслуживание в них будет только за столиками. Старшеклассники будут позже начинать учебный день, конференции и фестивали откладываются, приостанавливаются занятия контактными видами спорта.
В воскресенье в Италии зарегистрировали 11 705 новых случаев коронавируса. Предыдущий рекорд был днем ранее, в субботу (10 925 случаев).
В начале пандемии Италия была одной из наиболее сильно пострадавших стран — по количеству смертей из европейских стран ее опередила только Великобритания.
В воскресенье премьер-министр Джузеппе Конте обратился к нации по телевидению, на лице у него была маска. Он сказал, что хочет избежать нового всеобщего локдауна, и призвал всех не забывать делать то, что зависит от них.
«Самые эффективные меры — это по-прежнему все самое простое: маски, дистанция и мытье рук. Мы должны обратить особое внимание на ситуации, в которых мы расслабляемся и забываем о них: во время встреч с семьей и друзьями. В этих ситуациях мы должны быть начеку», — сказал премьер-министр.
Жесткий локдаун в Австралии подходит к концу
Еще недавно жителям Мельбурна разрешали только ненадолго выходить из дома | Источник:EPA
Австралийский штат Виктория постепенно выходит из жесткого локдауна, который длился более 100 дней.
С понедельника жители столицы штата, Мельбурна, смогут отъезжать от дома на расстояние до 25 км, встречаться группами до 10 человек из двух разных домов, также снимаются ограничения по времени на прогулки и открываются парикмахерские и теннисные корты. В других городах штата разрешили еще и ходить в гости двум взрослым с двумя детьми.
При этом рестораны по-прежнему могут работать только на вынос, а многие магазины и предприятия сектора услуг остаются закрытыми.
Строгий локдаун установили в штате Виктория летом. Особенно жесткими меры были в его столице, Мельбурне. Они включали ночной комендантский час и штрафы в тысячи долларов для нарушителей. В августе на пике второй волны в штате зафиксировали 687 новых случаев за сутки — сейчас эта цифра снизилась до 4.
До середины лета Австралия успешно справлялась с распространением коронавируса, однако за один только июль общее число заражений по стране с начала пандемии внезапно выросло вдвое — за счет ситуации в Виктории, и прежде всего в Мельбурне.
В Варшаве открывается полевой госпиталь на стадионе
Национальный стадион в Варшаве будет превращен в полевой госпиталь | Источник:GETTY IMAGES
Власти Польши распорядились в понедельник об открытии полевого госпиталя на территории Национального стадиона в Варшаве, там будет 500 коек для пациентов с Covid-19.
В воскресенье число новых случаев заражения коронавирусом в Польше достигло 8,5 тыс., тогда как еще месяц назад эта цифра была в районе 800.
Польские врачи сообщают о недостатке персонала, больничных коек и оборудования. Власти призвали граждан оставаться дома. Бассейны и спортивные залы закрылись, рестораны ограничили часы работы.
Британия: мэр Манчестера спорит с правительством страны
Мэр Манчестера просит большей финансовой помощи людям, которые не смогут работать | Источник:PA MEDIA
В Британии продолжается спор между правительством страны и мэром Манчестера из-за условий введения ограничительных мер в городе и его окрестностях.
Министр ЖКХ и местного самоуправления Роберт Дженрик сказал в интервью Би-би-си, что соглашение с властями Манчестера будет достигнуто в ближайшие дни, и подчеркнул, что этот спор может стоить людям жизней.
На прошлой неделе премьер-министр Борис Джонсон заявил, что из-за высокого числа заражений в Манчестере там должны быть введены ограничительные меры «третьей степени». Они, в частности, запрещают людям ходить в гости и предполагают закрытие ряда предприятий сферы услуг. Но поскольку британское правительство наделило местные власти возможностью принимать окончательное решение на этот счет, мэр города, Энди Бернэм, смог поставить правительству свои условия.
Мэр просит власти страны компенсировать 80% зарплаты тем жителям Манчестера, которые не смогут работать из-за новых ограничений. Такая схема компенсации зарплат действовала в Британии с начала пандемии и до недавнего времени. Сейчас власти предлагают помощь в размере единичных выплат в местные бюджеты закрывающихся регионов, но ее, настаивает мэр Манчестера, будет недостаточно.
В Уэльсе тем временнем местные власти объявили, что в пятницу 23 октября на всей территории начнется локдаун, который продлится до понедельника 9 ноября. Для школ это будут удлиненные каникулы. Людям предписано оставаться дома, большинство непродуктовых магазинов закроются, как и рестораны и пабы.
Ученые: иммунитет к Covid-19, возможно, длится месяцы
Ученые отметили наличие антител у пациентов спустя 7 месяцев | Источник:GETTY IMAGES
Антитела после заражения коронавирусом с высокой вероятностью остаются у пациента на несколько месяцев. К такому выводу пришли ученые из американского Университета штата Аризона.
В исследовании приняли участие почти 6000 пациентов с Covid-19, и почти у всех из них были антитела «высокого качества», способные нейтрализовать вирус, спустя пять, а затем и семь месяцев после болезни.
Твердых доказательств того, что антитела обеспечивают иммунитет к коронавирусу, еще нет. Но это исследование опровергает существовавшие тревоги по поводу того, что антитела после заболевания действуют недолго.
Китай впереди планеты всей
Преимущества масштабного локдауна и драконовских ограничений в очередной раз продемонстрировал в понедельник Китай.
Свежая статистика показала, что китайская экономика — третья в мире после американской и европейской — растет все увереннее благодаря тому, что самая населенная страна на планете сумела обуздать эпидемию коронавируса и уже несколько месяцев назад вернуться почти что к нормальной жизни, пока страны Запада бьются со второй волной и готовятся к новому спаду деловой активности.
Пекинский вокзал в октябре: пассажиропоток восстановился почти полностью | Источник:REUTERS
Китай сообщил в понедельник, что его экономика выросла почти на 5% за июль-сентябрь, вдобавок к росту на 3,2% в предыдущем, весеннем квартале (апрель-июнь).
Таким образом Китай отыграл исторический провал первого квартала, когда страна первой в мире приняла удар пандемии Covid-19 и экономика усохла на 6,8% в годовом выражении, хотя почти полвека она даже не задумывалась о падении и росла темпами до 15% в год.
В Китае вот уже несколько месяцев микроскопическая заболеваемость коронавирусом, и не только производство, но и потребление — самая пострадавшая от пандемии часть экономики — бодро возвращаются на докризисные уровни. Китайцы ходят в магазины, на работу и ездят по всей стране: за праздничную октябрьскую неделю они совершили 637 млн поездок — это всего на 19% ниже прошлогоднего уровня.
Бурное восстановление производства и потребления в Китае — хорошие новости для развитых индустриальных экономик, прежде всего Германии, которые продают китайцам машины и оборудование, а также для производителей сырья: нефти, газа, руды.
Такими темпами Китай может оказаться единственной крупной экономикой планеты, которая завершит вирусный 2020 год ростом.
Центробанк страны предсказывает увеличение на 2%, что втрое ниже обычного, но все равно достижение: мировая экономика в целом должна сократиться на 4,4%, поделился свежим прогнозом Международный валютный фонд на прошлой неделе.
Германия вкладывает 500 млн евро в вентиляцию помещений
Еще в сентябре Ангела Меркель призывала чаще открывать окна | Источник:GETTY IMAGES
Правительство Германии вложит 500 млн евро в улучшение систем вентиляции в общественных зданиях страны.
Правительственные гранты пойдут на улучшение циркуляции воздуха в офисах, музеях, театрах, университетах и школах.
В конце сентября вентиляция помещений — включая обычное проветривание через открытое окно — вошла в список рекомендаций от правительства Германии, направленных на борьбу с распространением коронавирусом.
Исследования показывают, что после того, как кто-то с Covid-19 чихнул или покашлял в помещении, микроскопические капли могут зависнуть в воздухе на восемь минут.
А учитывая, что в холодное время года люди больше времени проводят в помещении, важность вентиляции трудно переоценить.
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