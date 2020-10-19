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16:48 (мск), источник: RTVi

Новое открытие может помочь в создании лекарства от COVID-19 — его автору всего 14 лет

Анике Чебролу из штата Техас всего 14 лет. Несмотря на столь юный возраст, девушка внесла значимый вклад в борьбу с пандемией. Чебролу — молодой исследователь, и научное сообщество полагает, что ее изобретение может помочь медикам в создании лекарства от COVID-19.

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Источник: РИА "Новости"

Значимость открытия Чебролу заключается в том, что школьнице удалось смоделировать молекулу, которая позволяет связать шип коронавируса SARS-CoV-2 и не дать ему связаться с клетками. С помощью этой молекулы в перспективе можно создать лекарство, «обезоруживающее» коронавирус.

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Изобретение уже принесло Чебролу победу в американском конкурсе молодых ученых 3M Young Scientist Challenge и приз в размере $25 тысяч. Следующим шагом должно стать применение открытия на практике, считает Чебролу. Девушка мечтает работать вместе с учеными и вирусологами, ищущими лекарство от COVID-19.

Исследовать вирусы Чебролу начала еще до начала пандемии. Тогда объектом изучения был грипп, но появление коронавируса нового типа побудило девушку внести в ход исследования коррективы и актуализировать свою работу.

«После того как я потратила кучу времени на изучение пандемий, вирусов и фармакологии, осознание того, что я действительно переживаю что-то подобное, было просто безумием», — вспомнила Чебролу.
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Спустя семь месяцев пандемии однозначно действенного лекарства от COVID-19 все еще нет. В США тяжелобольных пациентов чаще всего лечат противовирусным препаратом ремдесивир, который также используют для лечения лихорадки Эбола. Однако результаты недавнего исследования Всемирной организации здравоохранения показали, что применение ремдесивира почти не влияет на показатель смертности.

В середине июня британские ученые выяснили, что бороться с коронавирусной инфекцией помогает синтетический глюкокортикостероид дексаметазон — недорогой препарат, изобретенный еще 60 лет назад. Кортикостероиды используются в медицине при лечении разных заболеваний: от аллергии и до отека мозга.

В сентябре ВОЗ включила стероиды в список рекомендаций для лечений COVID-19. При этом у препаратов есть множество побочных эффектов, которые могут повлиять, например, на нервную, метаболическую и сердечно-сосудистую системы.

 Новое открытие может помочь в создании лекарства от COVID-19 — его автору всего 14 лет
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